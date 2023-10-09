史上最大規模徵兵！以色列召30萬大兵入伍　軍方重新控制加薩周邊

▲以色列發動史上最大規模徵兵行動，徵召30萬名預備役軍人入伍。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

以色列與巴勒斯坦近幾十年來最血腥的衝突仍在持續，以色列國防軍9日表示，軍方現已重新奪回加薩周邊地區的控制權，而該國目前也有約30萬名預備役軍人已被徵召入伍。

"There could be more terrorists in Israel, they came in the hundreds."



International spokesperson for Israel Defence Forces Lt Col Richard Hecht and Sky's @markaustintv discuss where the hostages are being held.https://t.co/PAiZ4D1jU3

Sky 501, Virgin 602 and YouTube pic.twitter.com/dyA89Rwm0m — Sky News (@SkyNews) October 9, 2023

據天空新聞報導，報告顯示，以色列國防軍（IDF）截至9日上午，與哈瑪斯武裝分子仍在至少8個地區爭奪地方控制權，而IDF也承認，有部分巴勒斯坦槍手目前仍在以色列領土上。

以色列一名發言人補充，北部地區並未發生戰鬥，但駐紮在當地的部隊「已做好應對任何情況的準備」。另外，以色列電視台也指出，該國約有30萬名預備役軍人已被徵召入伍。這是以色列史上最大規模的一次徵兵。