史上最大規模徵兵！以色列召30萬大兵入伍　軍方重新控制加薩周邊

▲以色列發動史上最大規模徵兵行動,徵召30萬名預備役軍人入伍。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

以色列與巴勒斯坦近幾十年來最血腥的衝突仍在持續,以色列國防軍9日表示,軍方現已重新奪回加薩周邊地區的控制權,而該國目前也有約30萬名預備役軍人已被徵召入伍。

