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快訊／諾貝爾經濟學獎出爐　美哈佛女學者獲殊榮

記者張寧倢／綜合報導

2023年諾貝爾經濟學獎於台灣時間9日下午5點45分正式揭曉，由哈佛大學女性經濟史學家兼勞動經濟學加克勞蒂亞·戈丁（Claudia Goldin）獲得殊榮，以表彰她對於增進女性勞動力市場理解的成就。

▲▼諾貝爾經濟學獎得主。（圖／翻攝自Nobel Prize）

▲諾貝爾經濟學獎得主。（圖／翻攝自Nobel Prize）

戈丁是美國國家經濟研究所（NBER）的性別經濟研究小組的聯合主任，並在1989年至2017年期間擔任NBER的美國經濟發展計劃的負責人。她以其關於婦女和經濟史著作而聞名，她最具影響力的論文涉及女性追求事業和家庭的歷史、高等教育中的男女同校、「避孕藥」對女性職業和婚姻決定的影響、女性婚後的姓氏作為社會指標、其原因等。

根據諾貝爾獎官網簡介，戈丁透過研究找出勞動市場性別差異的關鍵驅動因素。她是首位全面介紹幾個世紀以來女性收入與勞動市場參與情況的學者，並且揭示了變化的原因以及仍然存在性別差異的主要因素。

女性在全球勞動力市場上的代表性嚴重不足，而且她們工作的收入低於男性。戈丁搜集了美國200多年來的檔案資料，證明了收入和就業率的性別差異是如何以及為何會隨著時間推移而變化的。

▲▼諾貝爾經濟學獎得主戈丁（Claudia Goldin）。（圖／路透）

▲2023年諾貝爾經濟學獎得主戈丁（Claudia Goldin）。（圖／路透）

從她的研究可看出，在整個時期女性參與勞動市場的趨勢並非直線上升，而是呈現U型曲線。19世紀初，從農業社會過渡到工業社會，已婚婦女的勞動參與率有所下降，但在20世紀初，隨著服務業的發展，已婚婦女的參與率開始上升。戈丁解釋，這種模式是有關婦女家庭責任的結構變化與不斷演變的社會規範的結果。

女性在20世紀的教育水準不斷提高，在大多數高收入國家，女性的教育水準現在遠高於男性。戈爾丁證明，取得避孕藥為女性職業規劃提供了新的機會，並且在加速這一種革命性變化方面發揮了重要作用。

儘管20世紀實現了現代化、經濟增長以及就業婦女比例上升，但在很長一段時間內，男女之間的收入差距幾乎沒有縮小。戈爾丁認為，部分原因在於，影響一生職業機會的教育決策往往是在相對年輕的時候做出的。如果對年輕女性的期望是由前幾代人的經歷形成的，例如，她們的母親是直到孩子長大後才回歸職場，那麼發展將是緩慢的。

從過往的歷史來看，性別收入差距很大程度上可以用教育和職業選擇的差異來解釋。然而，戈丁的研究表明，這種收入差異主要出現在從事同一種職業的男女之間，而且主要是在第一個孩子出生後出現的。經濟學獎委員會主席塞文森（Jakob Svensson）說，瞭解女性在勞動中的角色對社會而言相當重要，透過戈丁開創性的研究，對於潛在因素以及未來可能需要解決的障礙將有更多了解。

▲諾貝爾物理學獎將於5日下午頒發。（圖／翻攝自諾貝爾獎官網）

▲創立諾貝爾獎的瑞典企業家阿爾弗雷德•諾貝爾於1896年逝世。（圖／翻攝自諾貝爾獎官網）

經濟學獎晚了60多年才誕生

諾貝爾獎是由19世紀瑞典炸藥發明家、企業家阿爾弗雷德•諾貝爾（Alfred Nobel）創立，他透過遺囑將大部分財產用於頒發物理、化學、生醫、文學與和平5類獎項，首屆諾貝爾獎在他去世5年後的1901年頒發，而諾貝爾經濟學獎則是直到1968年才由瑞典央行設立，但一直都與其他獎項同時頒發。

歷年來僅2位女性得主

據諾貝爾獎公開資料，全名「瑞典央行紀念阿爾弗雷德•諾貝爾經濟學獎」的經濟科學獎項自1969年至2022年間已頒發了54次，共有92名獲獎者，歷來僅2位女性得主。美聯社指出，諾貝爾基金會（Nobel Foundation）將2023年諾貝爾獎獎金提高10%至1100萬瑞典克朗（約新台幣3221萬元），並將於12月頒獎典禮上正式授予證書與獎章。

►諾貝爾經濟學獎今壓軸登場　5人奪獎熱門！哈佛經濟系主任也入列

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