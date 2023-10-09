直擊以巴邊境槍戰！「民車當掩護」當街火拼　司機嚇爆趴下大喊

記者葉睿涵／編譯

以色列與巴勒斯坦爆發近幾十年來最血腥衝突後，有目擊者8日在加薩與以色列的邊境地帶，拍到伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）的武裝分子在試圖進入以色列時，與以色列軍隊正面交火的恐怖現場。

綜合BBC與《泰晤士報》報導，這起槍戰發生於以色列阿什杜德（Ashdod）與加薩邊境之間的4號公路。事發當時，以色列軍隊發現有巴勒斯坦武裝分子試圖衝過邊境，闖入以色列國境，於是兩軍不顧公路上車來車往，當街展開槍戰，試圖以火力壓制對方。

▲以巴兩軍在邊境爆發槍戰，嚇得路上的司機全趴下保命。（圖／翻攝自YouTube）

從現場畫面可見，這場激烈的槍戰爆發得非常突然，車上的駕駛們還未反應過來，公路突然就竄出多名手持步槍的士兵，四面八方地往敵人方向衝去，有士兵還以車身當作掩護，躲在轎車旁對敵人開槍，嚇得車內的司機與乘客立即低頭、彎腰，以免被流彈波及。

位於沿海的阿什杜德，經常成為加薩武裝分子火箭彈襲擊的目標，而哈瑪斯自7日對以色列發動攻擊以來，已奪走了至少700條以色列人的性命。據《華盛頓郵報》報導，以色列國防軍表示，軍方目前仍在南部奮力擊退哈瑪斯武裝分子，「我們不能否認哈瑪斯仍有可能闖入以色列領土，而擊退敵軍所需的時間比我們想像的要長」。