美24歲女社工誘拐13歲少年　服務對象竟成性伴侶！手機搜出性愛片

▲美國24歲女社工與13歲服務對象發生性關係。（圖／翻攝自LinkedIn／Payton Shires）

記者張寧倢／編譯

美國俄亥俄州24歲女社工希爾斯（Payton Shires）與一名13歲少年發生性關係後，遭到警方逮捕。據外媒報導，這名少年是她工作上提供專業諮詢的對象，卻濫用職權侵犯未成年人，還拍攝性影像。事發後，希爾斯在警局向少年母親坦承犯案。

根據《紐約郵報》報導，來自斯特林山（Mount Sterling）地區的希爾斯曾受雇於「國家青年倡議計劃」（National Youth Advocate Program），這是一個專門與寄養系統所涉及家庭進行合作的服務組織。然而，希爾斯9月卻被家長發現疑似與她工作接觸對象的13歲少年互傳不恰當的訊息。

少年的母親9月27日報警後，俄亥俄州警方介入調查，搜查手機後竟發現希爾斯與少年進行性接觸的影片。在調查人員詢問下，少年坦承9月份至少與希爾斯發生2次性關係。希爾斯在6日遭到逮捕並在警方從旁監控的通話中，向少年母親坦承了非法性行為。

據州政府的紀錄，希爾斯才剛在6月獲得社工執照，作為一名社工卻對未成年人實施性犯罪。報導指出，她如今遭到當局指控，保釋金為50萬美元。國家青年倡議計劃聲明稱，「對於涉及我們的一名前雇員，以及我們組織服務的一名年輕人的情況感到悲傷。」