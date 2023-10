哈瑪斯血洗音樂節！她躲灌木叢「錄最後道別」　第一視角影片曝

▲觀眾躲在灌木叢中,為家人錄下最後道別影片。(圖/翻攝自X)



記者王佩翊/編譯

巴勒斯坦伊斯蘭激進組織「哈瑪斯」7日派出數十名武裝分子闖入以色列一場音樂節活動,並開槍掃射觀眾,造成至少260人死亡。許多觀眾躲在灌木叢中數小時,以躲避恐怖分子的攻擊。如今更有第一時間的躲避影片流出,現場的逃亡者不知道還有沒有辦法回家,因此在極度恐懼中用手機錄下給家人的最後道別訊息。

根據《每日郵報》報導,一段令人毛骨悚然的影片在網路上瘋狂流傳,畫面中有多名參加以色列音樂節的觀眾被迫躲在灌木叢內,以躲避來自哈瑪斯恐怖分子的襲擊與掃射。

一名倖存者在社交軟體發布了這段影片,他們親眼目睹其他參加同一場音樂節的觀眾遭到哈瑪斯的慘暴虐殺後,無法確定自己能否活著離開會場,因此用手機錄下給家人的最後道別訊息。

Videos of people at a music festival in Israel during a Hamas attack who managed to hide and get out alive. pic.twitter.com/wg7qlrPCys

這些觀眾在極度恐懼的狀態下,躺在灌木叢中超過5個多小時,直到聽到講著希伯來語(以色列官方語言)的救援人員的聲音,才敢出來。

報導指出,這場音樂節從事發前一晚開始不斷狂歡,並持續了一整夜,但是7日上午6時30分左右,卻突然警報大響,觀眾們這才知道發生火箭炮襲擊。然而他們沒想到的是,隨後便有一車又一車的武裝分子切斷了音樂節的所有供電,並衝進會場,開始持槍掃射人群,並殺害大量無辜觀眾。

從事後的影片可以看到,空蕩蕩的音樂節會場全是被遺棄的車輛,而汽車上則滿是彈孔。許多逃難者徒步穿越沙地,企圖開車離去,但卻遭到武裝分子開槍攻擊,因此只好跳車,並躲進灌木叢內。

Footage has emerged of how participants of the Nature party festival in Israel hid during a Hamas attack



They managed to escape from the event alive.#Israel #hamasattack #IsraelUnderAttack #Gaza pic.twitter.com/8XKOkpzpE9