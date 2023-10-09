快訊／以色列奪回加薩周邊控制權　48小時內動員30萬士兵

▲IDF的最高發言人哈加里上將表示，以色列軍隊已經奪回加薩邊界的所有城鎮的控制權。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳致平／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈馬斯7日對以色列發動突襲，以色列也隨即展開回擊。以色列國防軍（IDF）9日起將砲火集中在加薩一帶，該地的清真寺和住宅大樓遭夷為平地。IDF的最高發言人哈加里表示，以色列軍隊已經奪回加薩邊界的所有城鎮的控制權。

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，以色列軍隊已重新取得加薩邊界控制權，重新掌控了該地區的所有城鎮。他說明，過去幾個小時內，軍隊和恐怖分子之間的僅有「零星的」衝突事件。

哈加里說明，該地區可能仍有恐怖分子存在，會派出坦克保護加薩邊界的破口，同時會有戰鬥直升機和無人機支援空中部署。

哈加里表示，軍隊已經撤離了邊界24個城鎮中的15個，並將在接下來的幾天繼續撤離其他城鎮。此外，他也說明，此次遭哈瑪斯突襲的以國南部城市斯德洛特（Sderot）的軍隊暫時不會撤離。

哈加里表示，自從周六早上開始戰鬥以來，已有約4,400枚火箭被發射到以色列。至於預備役士兵的動員，哈加里說，IDF在在48小時內動員了30萬名預備役士兵，是以國史上最大規模的徵兵。