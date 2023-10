以巴激戰震驚世界！西方加強猶太區維安　穆斯林聲援巴勒斯坦

▲巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日朝以色列發射大量火箭彈,讓以巴衝突升級。(圖/路透)

文/中央社巴黎8日綜合外電報導

以色列和哈瑪斯(Hamas)爆發衝突在全球產生巨大影響,英國、加拿大、法國和德國等國加強潛在猶太目標的維安,世界各地城市也有多場支持巴勒斯坦的示威活動。

以下為法新社的彙整:

●英國

倫敦警方今天表示,哈瑪斯攻擊事件後他們加強了巡邏。

倫敦都會區警察局(Metropolitan Police)在社群媒體上表示:「我們得知一些與以色列和加薩(Gaza)邊境持續衝突有關的事件。」

英國內政大臣布瑞弗曼(Suella Braverman)警告,他們對「英國街頭任何反猶太主義或美化恐怖主義的行為採取零容忍」態度。

