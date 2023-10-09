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以巴激戰震驚世界！西方加強猶太區維安　穆斯林聲援巴勒斯坦

▲▼ 加薩地區的巴勒斯坦武裝份子7日朝以色列發射大量火箭彈，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）宣稱犯案。（圖／路透）

▲巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日朝以色列發射大量火箭彈，讓以巴衝突升級。（圖／路透）

文／中央社巴黎8日綜合外電報導

以色列和哈瑪斯（Hamas）爆發衝突在全球產生巨大影響，英國、加拿大、法國和德國等國加強潛在猶太目標的維安，世界各地城市也有多場支持巴勒斯坦的示威活動。

以下為法新社的彙整：

●英國
倫敦警方今天表示，哈瑪斯攻擊事件後他們加強了巡邏。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）在社群媒體上表示：「我們得知一些與以色列和加薩（Gaza）邊境持續衝突有關的事件。」

英國內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）警告，他們對「英國街頭任何反猶太主義或美化恐怖主義的行為採取零容忍」態度。

●美國
包括紐約、洛杉磯、邁阿密和休士頓在內的美國多個城市，均加強了猶太會堂周邊的維安措施。約1000名示威者今天聚集在紐約曼哈頓（Manhattan）聲援巴勒斯坦人，另有數百名以色列支持者發動反制示威。

紐約州長侯可（Kathy Hochul）稱巴勒斯坦團結集會「令人憎惡且在道德上令人反感」，並下令州內包括世界貿易中心（World Trade Center）和尼加拉瀑布（Niagara Falls）等地標點亮藍白燈光。

●加拿大
電視畫面顯示，蒙特婁（Montreal）出現支持巴勒斯坦人民的集會，示威者高舉「解放巴勒斯坦」的海報，揮舞巴勒斯坦旗幟，並呼籲抵制以色列。

首都渥太華（Ottawa）警方宣布在猶太會堂和清真寺等敏感宗教地區增派警力。

▲▼加拿大支持者集會聲援巴勒斯坦人。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大支持者集會聲援巴勒斯坦人。（圖／達志影像／美聯社）

●法國
法國政府把重點放在全國各城市的猶太會堂和猶太學校。

內政部長達馬南（Gerald Darmanin）對地方官員發出緊急訊息，要求加強監視，並呼籲動用法國「哨兵行動」（Operation Sentinelle）部隊，該部隊自2015年恐怖攻擊以來就部署在全國各地。

法國的猶太人口估計超過50萬，是歐洲最多，也是世界第3多，僅次於以色列和美國。

政府發言人以「擾亂公共秩序的風險」為由，禁止原定9日晚間在里昂（Lyon）舉行的一場親巴勒斯坦集會。

●德國
柏林加強了對猶太和以色列機構的警力保護；一些巴勒斯坦支持者則走上首都街頭慶祝攻擊事件。

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）對「畫報」（Bild ）表示：「在柏林，警察保護力道已立即升級…而聯邦政府和各個地區正在密切協調行動。」

她補充說，當局也密切關注「伊斯蘭領域哈瑪斯的潛在支持者」。

●伊朗
包括德黑蘭（Tehran）巴勒斯坦廣場（Palestine Square）在內，伊朗主要城市昨天有數百人聚集，他們高舉巴勒斯坦旗幟。

德黑蘭還立起慶祝哈瑪斯「艾格撒洪水行動」（Operation Al-Aqsa Flood）的立牌，其中一塊牌子寫著：「偉大的解放行動已經開始」。

●黎巴嫩
伊朗支持的什葉派真主黨（Hezbollah）昨天在貝魯特（Beirut）集會，高喊「以色列去死」。真主黨表示，他們向「席巴農場」（Shebaa Farms）的陣地開火，「聲援」哈瑪斯。

●土耳其
伊斯坦堡（Istanbul）有數以千計土耳其人參加支持巴勒斯坦人的遊行。

這場遊行由多個組織共同籌辦，隸屬其中一個單位的54歲人士歐卡（Sahin Ocal）說：「巴勒斯坦人不過是維護他們家園，這跟恐怖主義無關。」

●葉門
示威者在首都沙那（Sanaa）舉行抗議活動，焚燒以色列和美國國旗，民兵在街頭高喊「美國去死，以色列去死」。

●伊拉克
什葉派聖城克巴拉（Kerbala）出現支持巴勒斯坦的示威活動。

昨天，約100人聚集在首都巴格達（Baghdad）市中心，慶祝哈瑪斯的攻擊。他們踩踏並焚燒以色列國旗，高喊「對美國說不，對以色列說不」。

●南非
開普敦（Cape Town）穆斯林社區有數百人在清真寺聚集，聲援巴勒斯坦人。

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