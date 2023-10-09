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CNN證實「人質遭殺」！　哈瑪斯滅口畫面曝光：屍體特徵相符

▲▼人質遭殺！　哈瑪斯滅口畫面曝光：屍體特徵相符。（圖／翻攝自X）

▲哈瑪斯綁架上百名人質到加薩走廊。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

哈瑪斯入侵以色列後，當地上百名的平民與士兵淪為人質，而CNN分析了一段在網路上流傳的哈瑪斯綁架畫面後證實，有至少4名人質確定遭到恐怖分子殺害，地點就位於以色列靠近加薩走廊邊境。

根據CNN分析，這段影片拍攝於以色列南部貝耶里（Be’eri），並由哈瑪斯發布於他們的Telegram頻道。畫面中哈瑪斯的武裝分子站在被焚燒的汽車與推土機前，而在影片結尾時，則可以看到地面上有4具屍體。

▲▼巴勒斯坦激進組織綁架許多以色列人。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴勒斯坦激進組織哈瑪斯綁架許多以色列人。（圖／達志影像／美聯社）

CNN將這段影片跟先前另一段影片進行比對後發現，有5名以色列平民在幾乎相同的地點被哈瑪斯武裝分子綁架，而這些屍體的特徵和當初被恐怖分子綁架的人幾乎一樣，包含相同的衣服與相同的髮型，不過目前尚不清楚第5名人質的下落。

▲▼以色列對哈瑪斯位於加薩的據點發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列對哈瑪斯位於加薩的據點發動報復性攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

貝耶里距離加薩的東部邊境僅3英里（約4.8公里）。以色列當局表示，有多達1000名的哈瑪斯武裝分子7日穿越加薩走廊的邊境，入侵以色列發動攻擊，造成700多名以色列人死亡，以國隨即對巴勒斯坦發動報復性空襲，並於8日正式宣布開戰。

哈瑪斯8日聲稱，他們劫持了100多名以色列人質，其中包含高級軍官，而這些人都被運往加薩走廊。以色列當局目前仍無法確定詳細被綁人數，只知道「超過數十人」。

 
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