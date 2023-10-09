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美報告：中國取得核武潛艦進展　未來恐更難追蹤

▲▼解放軍094A型核潛艦。（圖／路透社）

▲解放軍094A型核潛艦。（圖／路透社）

文／中央社香港9日綜合外電報導

隨著中國開始製造新一代核武潛艦，一場潛艦軍備競賽正趨於激烈，預料將首度對美國和盟國加緊追蹤這些潛艦的行動構成挑戰。

分析師和區域防務專員認為，愈來愈多證據顯示，中國借助俄羅斯的部分技術，在無聲方面取得突破，正準備在2030年之前開始運作096型彈道飛彈核潛艦。

今年5月，美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）會議討論了一份研究，內容預估未來會更難追蹤中國的新船艦；這項研究隨後於8月由學院附設的中國海事研究所（China Maritime Studies Institute）發表。7名分析師和3名駐亞洲軍事專員認為這個結論很可信。

退役潛艦人員、海軍技術情報分析師卡爾森（Christopher Carlson）是研究員之一。他說：「096型潛艦會變成一場夢魘…會非常、非常難偵測。」

追蹤中國核動力潛艦和核武彈道飛彈潛艦的低調行動，是美國海軍和其他軍種在整個印度太平洋地區強化部署和應變計畫的主要動力，在096型潛艦開始服役之後，預料這類追蹤行動會更密集。

美國國防部去年11月表示，中國海軍定期以較舊的094型潛艦從海南島出發，在南海執行全副武裝的核子嚇阻巡邏任務，類似美國、英國、俄羅斯和法國多年來執行的巡邏行動。

094型潛艦搭載中國最先進的「巨浪-3型」潛射彈道飛彈，但一般認為，這款潛艦的聲響相對較大，是個致命傷。

研究指出，096型潛艦的匿蹤功能、感應器和武力將可媲美俄羅斯最先進的潛艦，其能力大幅提升將對美國和印太地區的盟友造成「深遠」影響。

研究內容部分引據中國軍方期刊、中國人民解放軍高階官員的內部演說和專利資料，描繪了中國海軍逾50年來的核潛艦發展過程。

其中包含去年11月在中國葫蘆島造船廠拍攝的衛星影像，畫面顯示有一艘大型潛艦的耐壓船體正在加工。美國國防部就中國軍事發表的年度報告曾提到096型潛艦可能會在2030年之前投入運作，這些衛星影像顯示建造進展符合估計時程。
研究內容還細數中方可能在特定領域取得的突破，例如泵噴射推進力，以及根據俄羅斯技術的「模仿創新」發展的內部靜音裝置。

俄羅斯國防部和中國國防部均未回覆路透社提問。

096型潛艦的體積可能會比094型大很多，以便像俄式設計那樣，在內部的複雜橡膠支架上組裝一個「筏」，用來抑制發動機噪音和其他聲響。

卡爾森告訴路透社，他不認為中國獲得了俄羅斯的最新技術，但中方打造出來的潛艦，匿蹤性能將足以媲美改良後的俄國阿古拉級（Akula）潛艦，而美方已經不易發現並追蹤改良後的阿古拉級潛艦。

卡爾森還說，他認為中國戰略人員會利用近期在南海強化的據點，把彈道飛彈核潛艦放在海岸附近的「堡壘」內。

分析師和軍事專員說，各國逐漸開始聯合追蹤中國潛艦，日本、印度軍方正在協助美國、澳洲和英國。反潛作戰演習愈來愈頻繁，東南亞和印度洋也部署更多P-8「海神式」（P-8 Poseidon）巡邏機，美國、日本、印度、韓國、澳洲、英國和紐西蘭都有這種先進飛機，可利用聲納浮標和掃描海面等技術來搜索潛艦。

路透社上月報導，美國也正針對最高機密的海底監視網絡進行1950年代以來最大規模的改革，以對抗中國日漸擴大的影響力。

俄羅斯軍事專家卡辛（Vasily Kashin）說，中國有可能取得了研究報告所描述的突破。

不過他說，中國或許藉由改造俄羅斯設計並透過刺探情報等其他方式有了進步，但不太可能得到最新一代的俄羅斯系統。

卡辛還說：「中國在海軍方面不與俄羅斯為敵…這對我們來說不是問題，而是美國的問題。」

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