前「AV女王」米婭卡莉法挺巴勒斯坦　鼓吹1件事被嗆：很享受戰爭？

▲黎巴嫩裔前成人女優米婭卡莉法（Mia Khalifa）發聲支持巴勒斯坦。（圖／翻攝自IG）

記者張寧倢／綜合報導

以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日起爆發衝突，雙方已千人死亡。曾被譽為「世界第一AV女優」的黎巴嫩裔美國30歲網紅米婭卡莉法（Mia Khalifa）發聲挺巴勒斯坦，並在社群平台X（前稱推特）說不支持巴勒斯坦人就是「站錯立場」，還希望巴勒斯坦武裝分子拍攝影片，受到部分粉絲批評後她也發文回擊。

▲前色情女星米婭卡莉法的言論引發正反評價。（圖／翻攝自IG）

綜合每日星報等外電報導，米婭卡莉法的IG帳號擁有2751萬位粉絲，在X上也有568萬人追蹤，因姣好身材在AV界闖出一片天，後來轉當網紅。她最近針對以巴衝突的發言引發議論，她在X表示，「如果你看到巴勒斯坦的局勢而不站在巴勒斯坦人這一方，那麼你就是站在種族隔離的錯誤立場，歷史終將證明這點」，並設為置頂貼文。

此外，她也同步在IG上發文寫道「權力歸人民」（POWER TO THE PEOPLE），其中一張附圖是巴勒斯坦人突破加薩地區隔離屏障的照片。另一篇具爭議的貼文是她在X上發文稱，希望哈瑪斯的武裝份子在拍攝襲擊以色列情況時將手機轉至橫向，「有人可以告訴巴勒斯坦的自由戰士們，把手機翻轉過來並橫向拍攝嗎？」

她在其他多篇貼文提到「FREE PALESTINE（自由巴勒斯坦）」的口號，還大方回應批評者說，雖然支持巴勒斯坦讓她失去了賺錢的商機，但她更氣的是她沒有發現自己在與「猶太復國主義者」做生意，「是我的錯」。

部分粉絲對她的言論表示支持，但也有人不認同地說，「妳很享受這場戰爭？」、「他們永遠不會接受妳加入他們的俱樂部，寶貝」、「我幫妳買張機票，這樣妳就可以親自告訴他們了，單程票。」

▼前色情女星米婭卡莉法轉型當網紅。（圖／翻攝自IG）