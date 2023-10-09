以色列集結10萬預備役大軍！　猛轟加薩「1夜殺400武裝份子」

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日從海陸空進攻以色列，以軍9日持續砲轟加薩報復，聲稱殺害400名武裝份子，目前也在加薩附近集結10萬人預備役部隊，希望確保武裝份子不再危害平民，但地面戰進展不如預期，雙方目前仍在以國境內7至8個點交火。

▲ 哈瑪斯槍手入侵以色列南部。（圖／路透）

根據《半島電視台》，以軍發言人康里克斯（Jonathan Conricus）8日在社群平台上傳影片說明，「我們在以色列南部集結約10萬人預備役部隊。我們的工作是確保在戰爭結束時，哈瑪斯不再具備任何威脅平民的軍事能力，此外還要確保哈瑪斯無法統治加薩。」

另據CNN及《天空新聞》等外媒，以軍9日聲稱，昨夜至今晨向加薩發動4波空襲，每一波派出50至60架空軍戰機，砲擊加薩地帶7個哈瑪斯指揮中心及1個「伊斯蘭聖戰組織」（PIJ）指揮中心等近800個目標，包括參與指揮滲透以色列的哈瑪斯高層馬許塔（Ruhi Mashtaa）宅邸，估計造成至少400名武裝份子喪生。

但發言人也坦承，哈瑪斯突襲48小時後，國防軍（IDF）截至9日上午仍在南部靠近加薩的7至8個地點與哈瑪斯武裝槍手交戰，「耗費的時間比預期更長……我們原先以為今早能有更好的進展。」