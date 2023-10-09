快訊／泰國外交部證實：12位公民在以色列遭殺害　11人被綁架

記者張方瑀／綜合報導

泰國外交部發言人9日證實，有12名泰國公民在以色列與巴勒斯坦的衝突中遭殺害，還有另外11人被綁架。

▲巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日突襲以色列。（圖／路透）



根據CNN報導，泰國外交部發言人9日在記者會上表示，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日對以色列發動襲擊後，確認有12名泰國公民死亡、8人受傷，還有另外11人被綁架，在通知遇難者家屬之前，不會對外公布死者的身分。

發言人指出，目前有1000多名在以色列的泰國人請求協助撤離；據統計，約有3萬名泰國人在以色列工作。泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）表示，泰國皇家空軍正待命中，隨時準備好從以色列撤離泰國公民。

事實上．除了泰國以外，還有其他國家的公民被證實遭哈瑪斯武裝分子殺害或綁架，包含美國、墨西哥、巴西、尼泊爾和烏克蘭。美國參議員舒默（Chuck Schumer）表示，有4名美國人在襲擊中喪生，且不排除人數還會增加；尼泊爾當局也稱，有至少10名尼泊爾公民和2名烏克蘭公民死亡。

►以巴開戰！「雄獅29人旅遊團」順利回台了 剩3台灣團客仍在當地

►以色列遭攻擊！台留學生躲4次空襲「住處附近被炸、友人弟中槍」

►以色列家人全遭綁架！ 妹妹傳最後訊息「恐怖分子在我房間裡」

更多以巴衝突相關

►音樂節淪死城！哈瑪斯血洗後「慘烈空拍曝」 CNN直擊屍橫路邊

►以色列控巴勒斯坦「比ISIS更野蠻」 空軍轟炸哈瑪斯武裝據點

►3000人音樂節淪煉獄！倖存者：到處都是屍體 以色列士兵成人肉盾牌