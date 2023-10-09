以色列音樂節「行車紀錄器畫面」曝！男子裝死被發現　當場遭擊殺

▲以色列音樂節現場行車紀錄器畫面曝光。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日襲擊以色列，當時正在以色列南部舉行的音樂節慘遭血洗，現場找出超過260具遺體，現場恐怖畫面也在網路上曝光，其中一段行車紀錄畫面顯示，手持長槍的哈瑪斯武裝分子在音樂節現場走動，帶走一名渾身是血的男子，還有一名趴臥在車輛後方的男子，疑似「裝死被發現」當場遭擊殺。

▲手持長槍的哈瑪斯武裝分子帶走一名渾身是血的男子。（圖／翻攝自X）



根據CNN報導，這場音樂節7日於以國南部尼格夫沙漠（Negev desert）舉行，地點靠近加薩走廊，吸引約3000名年輕人聚集狂歡，目前已找到260具遺體，還有許多人下落不明。社群網站X流傳音樂節現場的行車紀錄器畫面，但目前無法確認是誰將畫面傳到網路上。

▲▼躲在車輛後方的男子起身被發現，疑似遭當場擊殺。（圖／翻攝自X）



從曝光的畫面可以看到，有一名手持長槍的哈瑪斯武裝分子，用槍指著一名滿身是血的男子，由於行車紀錄器未收音，所以無法聽見車外聲音，只見男子雙手舉起跟著武裝分子離開，而前方的車輛旁邊，還倒臥著另外一名男子。

影片後段拍到，原本倒臥在前方車輛旁的男子突然起身，往後方張望了一下，結果此時有另一名持槍的武裝分子突然出現在畫面中，男子立刻趴下，但已經來不及。穿著紅衣的武裝分子直接朝著男子跑去，疑似朝著他近距離開槍，男子隨即倒下，一動也不動。

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