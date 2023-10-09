海外以色列人急著回家！　BBC記者實測：機位全賣光

▲住在德國的以色列人披上國旗上街聲援力挺。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

受到以巴衝突影響，許多國際航空公司取消飛往以色列的航班，而許多在海外的以色列人，卻急著想趕回家鄉，因為有消息稱，以色列可能會關閉領空。外媒記者實際測試也發現，目前飛往以色列的航班幾乎全客滿，地勤人員也坦言，「這些都是以色列人回家的緊急航班。」

根據《路透社》報導，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）對以色列發動襲擊，目前已造成雙方超過1100人死亡，許多國際航空緊急暫停飛往以色列的直航航班，包含美國聯合航空（UAL.O）、達美航空（DAL.N）、美國航空（AAL.O），還有芬蘭航空（FIA1S.HE）與法國航空（AIRF.PA）也已經取消直航。

聯合航空在聲明中指出，目前7日和8日從以色列飛往美國的定期航班已經發出，但後續航班已經暫停，「直到條件允許恢復。」達美航空則表示，目前已取消本周所有飛往以色列的航班，後續將密切關注局勢，再行做出相關調整。

除此之外，英國易捷航空暫停8日與9日飛往以色列特拉維夫的航班；中國唯一往返以色列的海南航空也取消了9日從上海飛往特拉維夫的航班，但以色列往返深圳的航班會繼續營運，另外開放乘客免費取消10月20日以前的航班。

BBC記者也發現，數百名以色列人在8日深夜湧入賽普勒斯機場，希望能趕上最後一班飛往特拉維夫的班機，因為有傳言指出，以色列當局可能會關閉領空。

BBC記者表示，幾乎所有座位都已賣完，他們在賽普勒斯等待超過9小時還沒有空位，地勤人員也向他們坦言，「先生，我要誠實地告訴你，這些都是以色列人回家的緊急航班。」

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