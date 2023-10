海外以色列人急著回家！　BBC記者實測：機位全賣光

▲住在德國的以色列人披上國旗上街聲援力挺。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

受到以巴衝突影響,許多國際航空公司取消飛往以色列的航班,而許多在海外的以色列人,卻急著想趕回家鄉,因為有消息稱,以色列可能會關閉領空。外媒記者實際測試也發現,目前飛往以色列的航班幾乎全客滿,地勤人員也坦言,「這些都是以色列人回家的緊急航班。」

BREAKING: Late Sunday night sees hundreds of Israelis crowding Larnaca International Airport, Cyprus, amid fears of Israel closing its airspace. #Israel #Palestine #Hamas #Gaza #BenjaminNetanyahu #IDF #TelAviv #AlAqsaFlood #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/xEz7m8WT9v