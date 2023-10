哈瑪斯領袖笑開懷！　人在卡達「爽看電視」慶祝以色列遇襲

▲哈瑪斯領導人哈尼亞(Ismail Haniyeh,左)被拍到在卡達辦公室有說有笑,與其他人一起慶祝對以色列的襲擊。(圖/翻攝自YouTube)

記者張寧倢/編譯

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」(Hamas)領袖哈尼亞(Ismail Haniyeh)被拍到出現在卡達一間辦公室裡,與其他哈瑪斯官員一同「慶祝」7日開始對以色列的襲擊。影片中哈尼亞指著電視上正在播送的新聞畫面,與官員有說有笑,隨後一起跪拜讚頌真主。

▲哈瑪斯政治領袖哈尼亞。(圖/達志影像/美聯社)

據路透社9日報導,以色列與哈瑪斯成員所在的加薩地區至今死亡逾1100人,其中以色列700死、加薩400死。據每日電訊報報導,作為哈瑪斯政治局主席的哈尼亞雖然可能未實際策畫7日襲擊的細節,但他仍是廣為公眾知悉的幕後大人物,除了在演說中稱讚這次襲擊開啟了以巴衝突的新時代,還暗示耶路撒冷與被占的約旦河西岸將發生進一步的暴力事件。

4TV BREAKING ** Hamas leader, Ismail Haniyeh celebrating and praying for the current terror operation in Israel. He's highly likely in Qatar pic.twitter.com/zWQIJKcrFm