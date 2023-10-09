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哈瑪斯領袖笑開懷！　人在卡達「爽看電視」慶祝以色列遇襲

▲▼「哈瑪斯」（Hamas）領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）被拍到在卡達辦公室裡慶祝對以色列的襲擊。（圖／翻攝自YouTube）

▲哈瑪斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh，左）被拍到在卡達辦公室有說有笑，與其他人一起慶祝對以色列的襲擊。（圖／翻攝自YouTube）

記者張寧倢／編譯

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）被拍到出現在卡達一間辦公室裡，與其他哈瑪斯官員一同「慶祝」7日開始對以色列的襲擊。影片中哈尼亞指著電視上正在播送的新聞畫面，與官員有說有笑，隨後一起跪拜讚頌真主。

▲▼巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈瑪斯政治領袖哈尼亞。（圖／達志影像／美聯社）

據路透社9日報導，以色列與哈瑪斯成員所在的加薩地區至今死亡逾1100人，其中以色列700死、加薩400死。據每日電訊報報導，作為哈瑪斯政治局主席的哈尼亞雖然可能未實際策畫7日襲擊的細節，但他仍是廣為公眾知悉的幕後大人物，除了在演說中稱讚這次襲擊開啟了以巴衝突的新時代，還暗示耶路撒冷與被占的約旦河西岸將發生進一步的暴力事件。

報導提到，一段拍攝於卡達首都杜哈（Doha）辦公室的影片顯示，哈尼亞與其他哈瑪斯官員一起觀看了報導以色列事態的電視新聞，並一同慶祝這次襲擊行動，接著在哈尼亞的帶領下，一行人跪拜，讚揚伊斯蘭教真主。

▲▼「哈瑪斯」（Hamas）領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）被拍到在卡達辦公室裡慶祝對以色列的襲擊。（圖／翻攝自YouTube）

▲哈尼亞的卡達辦公室，電視正播送著哈瑪斯對以色列襲擊的新聞。（圖／翻攝自YouTube）

報導指出，哈尼亞有他歡呼慶祝的理由，因為這是哈瑪斯對以色列策動的一次最致命的襲擊，不僅將決定他的政治遺產，也許還將決定以巴衝突的進程。多年來卡達一直使用杜哈一間辦公室接待哈尼亞，卡達7日也指責以色列應該為與哈瑪斯之間持續的軍事升級負有責任，但卡達否認支持哈瑪斯並表示該組織只是當地現實的一部分。

▲▼「哈瑪斯」（Hamas）領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）被拍到在卡達辦公室裡慶祝對以色列的襲擊。（圖／翻攝自YouTube）

▲哈尼亞與其他哈瑪斯官員一同跪拜。（圖／翻攝自YouTube）

以色列總理納坦雅胡誓言消滅哈瑪斯的武裝份子，儘管哈尼亞目前安全待在卡達，但以色列歷史上有在全球大膽進行暗殺的紀錄，從普通的槍殺與下毒，到更華麗的技術，例如郵寄爆炸包裹等。不過，哈尼亞公開遇襲或遭到祕密暗殺都有可能導致區域局勢進一步升級。

哈尼亞1962年出生在巴勒斯坦海灘難民營（al-Shati camp），大學修習阿拉伯文學時加入了哈瑪斯並迅速晉升。他的父母於1948年以阿戰爭期間逃離了位於現今加薩邊境亞實基倫（Ashkelon）小鎮的家。

作為哈瑪斯高層，哈尼亞早年多次進出以色列監獄，後來被驅逐至黎巴嫩，最後回到加薩，逃過至少一次以色列的暗殺。但直到2006年他才在世界目光中嶄露頭角，他後來領導哈瑪斯在選舉中勝過巴勒斯坦組織法塔赫運動（Fatah movement），引發一場內戰後哈瑪斯完全接管了加薩走廊，2016年哈尼亞從加薩移居卡達，確保自己不會受到以色列軍隊襲擊。

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