以巴衝突已1100死！CNN：巴勒斯坦罕見護航哈瑪斯　止戰唯一途徑曝

MUST-WATCH interview on CNN. Genuinely shocked they have aired it. pic.twitter.com/madjVCpBOb — David Adler (@davidrkadler) October 8, 2023

記者葉睿涵／編譯

巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）7日對以色列發動軍事攻擊後，領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）聲稱行動將取得重大勝利，還直接將這場衝突歸咎於以色列對巴勒斯坦土地的占領。CNN最近採訪到了控制約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府官員（Palestinian Authority）官員，探討了巴勒斯坦其他地區對以色列與這場軍事衝突的看法。

據CNN報導，巴勒斯坦自治政府的前資訊部長巴古提（Mustafa Barghouti）認為，如今以巴之間的衝突是現代史上最長的一次「土地占領」所帶來的直接結果，「以色列自1967年以來一直占領著巴勒斯坦土地。長達56年的占領已演變成一種『種族隔離制度』，甚至比南非的種族隔離還嚴重得多。」

▲哈瑪斯與以色列的軍事衝突持續，以色列8日發射「鐵穹」攔截從加薩走廊發射的飛彈。（圖／路透）

巴古提抱怨道，「哈瑪斯並不承認以色列，但巴勒斯坦自治政府卻是承認的。可是我們承認了以後，究竟得到什麼？什麼都沒有。以色列政府甚至在2014年以後就拒絕與巴勒斯坦人會面，而且還在西岸對巴勒斯坦人發動恐怖攻擊和種族清洗行動，20個部落被驅逐，以色列軍隊和西岸的定居者還殺害了248名巴勒斯坦人，其中包括40名兒童。」

不僅如此，巴古提也控訴以色列極端分子攻擊了猶太人、穆斯林與基督徒共同的聖地耶路撒冷，以及總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）聲稱要透過以阿關係正常化來消除巴勒斯坦人的權利，「他甚至在聯合國秀出一張涵蓋了整個約旦河西岸、加薩、耶路撒冷，還有戈蘭高地的『以色列的地圖』，認為所有被占領的領土都屬於他們」。

▲以色列對哈瑪斯位於加薩的據點發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

掌管著約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府，與控制加薩地區的哈瑪斯一直處於競爭關係，但來自巴勒斯坦自治政府的巴古提卻認為哈瑪斯的突襲其來有自，「巴勒斯坦人抵抗是因為他們看到這是他們獲得權利的唯一途徑，你不能把這些為自己爭取權益的巴勒斯坦人稱為恐怖分子。這會延伸出一個問題，為什麼美國支持烏克蘭對抗他們所謂的占領，卻在這裡支持占領了我們土地的以色列？」

CNN主持人隨後提及，哈瑪斯打擊的目標含括了以色列平民和老弱婦孺，是典型的恐怖主義，卻遭巴古提反駁，「事實並非如此。哈瑪斯攻擊的都是軍事設施，他們逮捕和俘虜的也都是軍人。但你看看以色列的飛機對加薩做了什麼？他們轟炸民宅，導致無數家庭和兒童死亡。我不希望任何平民受到傷害，無論是巴勒斯坦人還是以色列人。」

▲哈瑪斯武裝分子擄走以色列人。（圖／達志影像／美聯社）

巴古提列舉了以色列過去對加薩發動的5次戰爭，聲稱世界阻止暴力的唯一途徑，就是終結以色列對巴勒斯坦領土的占領，「現在整個西岸已被劃分為224個彼此隔離的小貧民窟，以色列還在這裡設立了560個軍事檢查站，定居者到處攻擊巴勒斯坦人。我們祖祖輩輩都在被以色列監視的情況下苟活，我們正在受苦」。

除此之外，巴古提還控訴以色列根本就是一個右翼政府，「以色列政府早就已經有法西斯主義者了。以色列財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）自稱是法西斯主義者、恐同者。他說巴勒斯坦人只有3個選擇：移民、接受以色列人的統治，或是死亡。納坦雅胡從未否認過這些聲明，甚至揚言他們的計畫是吞併約旦河西岸」。

▲以色列人得知親屬被綁架情緒崩潰。（圖／達志影像／美聯社）

巴古提進一步指出，「我們能停止這一切嗎？當然可以，但他們必須釋放我們的人民來換。如果以色列願意將我們被困在監獄的5300名巴勒斯坦囚犯全數釋放的話，我們也願意立即釋放所有在加薩被捕的以色列平民和軍隊。這5300名被捕的巴勒斯坦人，包括了1260名無理由被行政拘捕者，他們不知道自己為什麼被抓，甚至沒有被起訴。」

巴古提也提及，「在這裡，任何為自己的權利或自由而奮鬥的巴勒斯坦人都被描述為恐怖分子，那我們還有權利為自由而戰嗎？我們有權利為真正的民主而戰嗎？我們有權利進行正常的民主選舉嗎？這種情況應該結束。我們都應該有平等的生活，和平、正義、有尊嚴地活著，而結束占領、結束種族隔離制度是達到這一目標的唯一途徑。」