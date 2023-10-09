加薩被徹夜狂轟！醫院「滿地屍體」被塞爆　實習醫1人苦撐整個外科

▲巴勒斯坦在襲擊中死亡的屍體七零八落地倒在地面。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

以色列8日對巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）發動的突襲行為作出回應，除了對巴勒斯坦發動大規模空襲外，也要求加薩居民儘速撤離，以免在報復行動中被誤傷，讓加薩地區掀起一陣恐怖的逃難潮，聯合國統計更顯示，加薩如今有逾12.3萬名巴勒斯坦人無家可歸。

據《衛報》報導，巴勒斯坦人醫療援助（MAP）成員沙拉比（Mahmoud Shalabi）描述，自以色列向巴勒斯坦宣戰後，來自海陸空的砲火就連夜瘋狂轟炸加薩，導致加薩如今就像是屠宰場一樣，第一晚就有2萬人流離失所，「目前的形勢十分嚴峻，屍體正七零八落地倒在地上，大量傷者瘋狂湧入急診室，導致醫院現在已沒有足夠病床和空間容納這些患者」。

▲加薩民宅在襲擊中被摧毀，數以萬人無家可歸。（圖／達志影像／美聯社）

居住在英國曼徹斯特的空氣質量學家加拉伊尼（Mohammed Ghalayini）表示，「你可以想像，當地整晚每隔15到30分鐘就會發生轟炸，因此不少居民徹夜離開了家，逃到別處尋求庇護。」

沙拉比也指出，加薩地區的醫護人員正面臨前所未有的緊急狀況，「加薩現在正缺乏電力，再加上以色列的襲擊，讓加薩的醫療基礎設施癱瘓，醫生們也嚴重缺乏醫療用品、藥品、一次性用品，以及緊急狀況下所需要的一切。更重要的是，加薩現在缺乏足夠的醫生來處理大量湧入的病患，有部分實習醫生才剛接受培訓，就要獨自管理整個醫院的普通外科了」。

BBC指出，加薩地帶的人口約有230萬。聯合國8日晚間發布的聲明指出，截至當地時間早上9點，加薩有逾12.3萬名巴勒斯坦人流離失所。