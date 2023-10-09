日本新幹線「座位升級1.5倍」只要260台幣！　網讚：社恐福音

▲JR東海推出新服務，網友稱讚是社恐人士的天堂。（圖／X／@Damegane_travel）



記者王佩翊／編譯

搭乘大眾交通工具時，偶爾會因身旁座位的乘客「靠太近」而受到干擾，部分重視個人空間的人甚至會覺得私人領域被侵犯。為此，日本鐵路業者就提供了新服務，將商務車廂內3連座的中間位置拆下，並安裝隔板，將空間對半平分給兩旁的座位。乘客只要花費比平常多一半的車資就可以在旅程中享受「1.5個座位」，擁有更大空間。

社群平台X（前身為推特）一名網友上傳了一張照片，圖上顯示在車廂內3連座的中間座位被拆掉，並安裝了一片壓克力隔板，分隔左右兩邊的座位。網友將這個新奇的座位安排上傳至網路後，瞬間引起網友討論。

據悉，這是JR東海為商務車廂「S work」打造的全新服務，該車廂不但提供高速網路與2倍以上的網路流量，車內硬體設備更是全面升級，方便商務旅客可以在車廂內辦公。

這個座位則是JR東海4月發表的新服務，被稱為「S work P seat」，也就是將3連座的中間座位拆除，並加裝壓克力隔板，隔開兩邊的旅客，同時將中間座位的空間分給兩個座位，讓每個乘客的座位增加0.5倍大。

該措施預計10月20日上路，只要加價1200日幣（約新台幣260元）就能享受新服務。對此，日本網友紛紛狂讚，「好適合社恐人士」、「只要1200日幣就可以換取1.5倍大的座位超划算」、「不用再跟隔壁乘客搶扶手了」等。