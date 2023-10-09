以色列宣戰報復哈瑪斯　石油專家示警「開市就會飆漲」

▲石油專家解釋，雖然目前的衝突不會直接影響石油的生產與供應，但是由於衝突發生地就是中東地區重要的「出口門戶」。（圖／CTWAN提供）

圖文／CTWANT

巴勒斯坦激進組織哈馬斯7日對以色列發動突襲，造成至少600人喪生。以色列也隨即展開報復，對哈馬斯掌管的加薩走廊地區進行大規模轟炸，之後更對哈馬斯組織正式宣戰。而雖然不管是以色列還是哈馬斯都並非是產油大國，但石油專家分析，9日可以直接看到石油相關價格的飆升。

根據《CNBC》報導指出，雖然以色列與巴勒斯坦均非生產大國，但有分析師認為，由於該區域附近就是石油生產區域，如果衝突更進一步的話，有可能會影響到原油價格的上漲。

分析公司Vanda Insights執行長哈里 (Vandana Hari) 受訪時表示，在以色列與哈馬斯發生衝突後，9日只要一開市，就可以看到原油相關的價格會持續飆升。而他認為，只要在衝突沒有更進一步的前提下，兩者之間的衝突對原油價格的影響是有限的「這段時間會有一些風險性溢價，直到市場確定此事件不會造成影響後才會緩解，其中包含中東地區的油氣供應不會受到影響。」

哈里也解釋，雖然目前的衝突不會直接影響石油的生產與供應，但是由於衝突發生地就是中東地區重要石油生產與出口的地方，而且堪稱是「出口的門戶」。

報導中也提到，以色列擁有兩家石油精煉廠，總產能接近每日300,000桶。而根據美國能源信息管理局(EIA)的資料顯示，巴勒斯坦是幾乎沒有生產原油。

能源顧問公司Facts Global Energy中東董事總經理納斯里（Iman Nasseri）表示，目前的戰爭對於原油價格的影響是十分有限的「除非我們看到雙方之間的衝突迅速擴大為區域性戰爭，並且美國和伊朗以及各方的其他支持者直接參與。」

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