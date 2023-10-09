美前教授控：女兒女婿命喪以色列　「肉身護兒」擋子彈遭射穿慘死

▲ 特倫的女兒及女婿為保護兒子而死。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日大規模突襲以色列，以軍也向加薩發動空襲報復，雙方至今逾1100人死亡。白宮已證實有美國公民在以國喪命，麻薩諸塞州一名前教授出面控訴，他的女兒和女婿為保護兒子，不幸命喪哈瑪斯成員槍下，孩子也中彈送醫。

綜合CNN及《每日郵報》，麻州布蘭迪斯大學（Brandeis University）名譽教授特倫（Ilan Troen）不久前退休，搬回以色列和家人團聚，接受NPR訪問表示，他的女兒和女婿在家遇上武裝份子闖入攻擊，用身體保護兒子時中彈，「他們都在避難室裡，擋住兒子的身體，救了兒子，但一顆子彈射穿他們，進入他的腹部。」他未提及兩人姓名，尚不清楚他們是否為美國公民。

布蘭迪斯大學是美國第一所由猶太人創立的大學，校長利博維茨（Ron Liebowitz）對此聲明哀悼，「得知特倫教授在以色列的悲慘事件中失去女兒及女婿，校方深感悲痛。他和家人一直都是布蘭迪斯社區的重要成員，我們始終惦記他和妻子卡羅（Carol）一家人。」

此前，以色列媒體指出，哈瑪斯7日發動攻擊至今至少700人死亡，其中包含兒童；巴勒斯坦衛生部則表示，以軍7日來對加薩的空襲造成413名巴國人喪命，包括78名兒童，另有2300人受傷。另有消息稱4名美國人喪生，白宮國安會發言人則證實「數名」美國公民死亡。

▲ 以色列南部遭哈瑪斯武裝份子入侵，平民屍橫遍野。（圖／路透）