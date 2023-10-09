以色列家人全遭綁架！　妹妹傳最後訊息「恐怖分子在我房間裡」

▲被綁架的以色列人家屬情緒崩潰。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

巴勒斯坦激進份子哈瑪斯（Hamas）7日向以色列發動襲擊，造成雙方超過1100人死亡，還有數百名以色列人遭綁架至加薩。住在特拉維夫（Tel Aviv）的21歲男子表示，他的家人全遭綁架，還收到妹妹傳的訊息，上面寫著「恐怖分子在我的房間裡」，讓他當場崩潰。

根據《天空新聞》報導，現年21歲的蓋亞（Gaya）住在以色列第二大城特拉維夫，但他大部分的家人都住在南部的尼爾奧茲（Nir Oz），而哈瑪斯武裝分子在7日上午持槍闖入這處社區，他的父親、16歲的妹妹和10歲的弟弟全遭綁架。

蓋亞向記者說，他7日早上醒來就收到16歲妹妹傳來的訊息，上面寫著「恐怖分子在我的房間裡，我好害怕」。蓋亞崩潰表示，「我生命中的一切，我的家人都不見了，我不知道養育我長大的父親，和我想要保護一輩子的弟弟妹妹們發生什麼是，但現在我甚麼都做不了。」

▲哈瑪斯綁架許多以色列人。（圖／達志影像／美聯社）



《天空新聞》指出，哈瑪斯武裝分子除了槍殺以色列人民外，還在城鎮裡挨家挨戶搜索，甚至直接將住家大門拆下來，找到躲藏起來的當地人後，立刻將其送往加薩地區作為人質。

至於為何哈瑪斯分子要選擇綁架以色列人，具有兩個重大意義，首先是戰術上，若以色列軍方對加薩發動攻擊，很有可能會傷害到被綁的本國人民，而巴勒斯坦也可以用人質當作籌碼；第二點是這會對人質的家人產生巨大影響，逼迫以色列當局做出回應。

蓋亞就說，「我只想讓我的家人回來，希望我的國家能把他們平安帶回家。」

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