以色列控巴勒斯坦「比ISIS更野蠻」　空軍轟炸哈瑪斯武裝據點

記者張方瑀/綜合報導

以色列國防軍(IDF)證實,以國空軍襲擊了巴勒斯坦激進份子哈瑪斯(Hamas)的據點,發言人也在聲明中指出,哈瑪斯犯下以色列史上最嚴重的大屠殺,「比伊斯蘭國(ISIS)更加野蠻。」

▲以色列對哈瑪斯位於加薩的據點發動攻擊。(圖/達志影像/美聯社)



根據《天空新聞》報導,以色列空軍(IAF)對一棟哈瑪斯成員居住的大樓發動襲擊,摧毀了該組織正在使用的一項「戰略資產」(operational asset)。IAF在聲明中指出,「恐怖組織的幾個行動總部遭以色列空軍襲擊,其中一個總部占地三層,另一個總部與哈瑪斯高級海軍部隊有關。」

The IAF attacked a building where operatives of the terrorist organization Hamas were staying.

At the same time, several operational headquarters of the terrorist organization were attacked, among them a headquarters spread over an area of ​​three floors and a headquarters-