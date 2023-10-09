以色列控巴勒斯坦「比ISIS更野蠻」　空軍轟炸哈瑪斯武裝據點

記者張方瑀／綜合報導

以色列國防軍（IDF）證實，以國空軍襲擊了巴勒斯坦激進份子哈瑪斯（Hamas）的據點，發言人也在聲明中指出，哈瑪斯犯下以色列史上最嚴重的大屠殺，「比伊斯蘭國（ISIS）更加野蠻。」

▲以色列對哈瑪斯位於加薩的據點發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）



根據《天空新聞》報導，以色列空軍（IAF）對一棟哈瑪斯成員居住的大樓發動襲擊，摧毀了該組織正在使用的一項「戰略資產」（operational asset）。IAF在聲明中指出，「恐怖組織的幾個行動總部遭以色列空軍襲擊，其中一個總部占地三層，另一個總部與哈瑪斯高級海軍部隊有關。」

The IAF attacked a building where operatives of the terrorist organization Hamas were staying.

At the same time, several operational headquarters of the terrorist organization were attacked, among them a headquarters spread over an area of ​​three floors and a headquarters- — Israeli Air Force (@IAFsite) October 9, 2023

除此之外，位於加薩北方城鎮賈巴利亞（Jabaliya）清真寺附近的一處哈瑪斯組織資產也被摧毀。

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）指責哈瑪斯犯下了戰爭罪，發動以色列史上最嚴重的大屠殺，殺害手無寸鐵的無辜平民，比ISIS更加野蠻，同時誓言國軍將恢復以色列人民的安全。

美國國會消息人士指出，巴勒斯坦此次對以色列發動的襲擊極其複雜，哈瑪斯顯然沒有能力購買如此大規模的武器，因此美方推測伊朗可能參與了這場襲擊。

►哈瑪斯繞開情報局突襲以色列！美批伊朗是背後金主 伊官員急否認

►以色列政府首證實：逾百人遭哈瑪斯俘虜 人質包含美國公民

►美福特號航艦打擊群開往地中海！ 戰機、艦隊靠近支持以色列

更多以巴衝突相關新聞

►3000人音樂節淪煉獄！倖存者：到處都是屍體 以色列士兵成人肉盾牌

►勇父衝「以色列死亡音樂節」救愛女後失蹤！ 最後通話傳恐怖槍響

►美前教授控：女兒女婿命喪以色列 「肉身護兒」擋子彈遭射穿慘死