音樂節淪死城！哈瑪斯血洗後「慘烈空拍曝」　CNN直擊屍橫路邊

▲ 以色列南部Tribe of Nova音樂節遭哈瑪斯武裝份子血洗。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

以色列7日遭巴勒斯坦「哈瑪斯」武裝份子海陸空滲透襲擊,南部Tribe of Nova音樂節遭到血洗,至少發現260具遺體。大屠殺過後的空拍畫面顯示現場猶如死城,外媒記者實際走訪也目睹路邊仍有尚未處理的屍體。

這場音樂節7日於以國南部尼格夫沙漠(Negev desert)舉行,地點靠近加薩走廊,吸引約3000名年輕人聚集狂歡,清晨6點才剛過,卻出現數十名哈瑪斯武裝份子,持槍掃射且丟擲手榴彈,殺害或俘虜群眾,救援機構Zaka在殘忍屠殺過後從現場抬出260具遺體。

一段攝於8日的無人機空拍畫面顯示,遭到血洗的音樂節現場一片狼藉,許多車輛散布在路上,有的側翻,有的被撞爛,疑似是民眾乘車逃亡造成,馬路上還出現長長煞車痕。

▼ 以下畫面可能引發不適,請慎入。

CNN's Clarissa Ward reports from the scene of an Israeli music festival after Israeli rescuers say at least 260 bodies were found at the site after Hamas militants carried out an assault on festival-goers and took hostages.



