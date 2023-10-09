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音樂節淪死城！哈瑪斯血洗後「慘烈空拍曝」　CNN直擊屍橫路邊

▲▼ 以色列南部Tribe of Nova音樂節遭哈瑪斯武裝份子血洗。（圖／翻攝自X）

▲ 以色列南部Tribe of Nova音樂節遭哈瑪斯武裝份子血洗。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列7日遭巴勒斯坦「哈瑪斯」武裝份子海陸空滲透襲擊，南部Tribe of Nova音樂節遭到血洗，至少發現260具遺體。大屠殺過後的空拍畫面顯示現場猶如死城，外媒記者實際走訪也目睹路邊仍有尚未處理的屍體。

這場音樂節7日於以國南部尼格夫沙漠（Negev desert）舉行，地點靠近加薩走廊，吸引約3000名年輕人聚集狂歡，清晨6點才剛過，卻出現數十名哈瑪斯武裝份子，持槍掃射且丟擲手榴彈，殺害或俘虜群眾，救援機構Zaka在殘忍屠殺過後從現場抬出260具遺體。

一段攝於8日的無人機空拍畫面顯示，遭到血洗的音樂節現場一片狼藉，許多車輛散布在路上，有的側翻，有的被撞爛，疑似是民眾乘車逃亡造成，馬路上還出現長長煞車痕。

▼ 以下畫面可能引發不適，請慎入。

CNN團隊也前往現場，在通往活動場地的大馬路兩旁，走沒幾步路就看見至少3具尚未抬離的死者遺體。記者沃德（Clarissa Ward）也提到，許多人命喪現場，也有許多人至今失聯，數字很難估計。

▲▼以色列南部烏里姆（Urim）附近一場音樂節遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）襲擊，年輕人竄逃。（圖／翻攝自X）

▲▼ 襲擊當下現場群眾慌忙逃竄，事後抬出至少260名死者。（圖／翻攝自X）

▲▼以色列南部附近一場音樂節遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）襲擊，發現至少260具屍體。（圖／翻攝自X）

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