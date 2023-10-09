以色列政府首證實：逾百人遭哈瑪斯俘虜　人質包含美國公民

▲ 哈瑪斯突襲以色列，聲稱俘虜平民及軍人。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日交火至今逾1100人死亡，哈瑪斯從海陸空滲透以國邊境後聲稱俘虜軍民，以國政府8日也首度證實，至少有百名公民及士兵被武裝份子挾持，且人質中包括美國公民。

據美媒ABC，以色列政府新聞辦公室8日證實，至少有百名公民及士兵遭哈瑪斯武裝份子挾持。這是哈瑪斯7日清晨發射火箭彈攻擊以來，以色列官方首度證實軍民被扣。

以色列戰略事務部長德爾默（Ron Dermer）還透露，被挾的人質中包括美國公民。他接受CNN採訪時說明，他相信哈瑪斯已從以國領土上將數十名人質帶到加薩，「其中也有美國人質。」

此前，哈瑪斯於8日聲稱，其武裝份子在加薩走廊挾持逾百人，其中包括高階軍官。哈瑪斯政治局首席副主席馬爾祖克（Mousa Abu Marzouk）接受阿拉伯媒體al-Ghad TV訪問時稱，以色列人質的人數「尚未統計，但已超過100人」，被問及是否包括軍官時給出肯定答案。

另一支巴勒斯坦武裝團體「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）8日也聲稱，在加薩扣押至少30名人質。CNN目前尚無法證實上述說法。

除以色列公民以外，據信還有其他國籍人士被俘。墨西哥外交部長巴爾塞納（Alicia Barcena）表示，2名公民可能遭哈瑪斯挾持；巴西當局也稱至少有3名公民在當地失蹤。