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勇父衝「以色列死亡音樂節」救愛女後失蹤！　最後通話傳恐怖槍響

▲▼以色列勇父衝「死亡音樂節」救愛女後失蹤！　最後通話傳恐怖槍響。（圖／翻攝自X）

▲佩雷茲第一時間驅車前往音樂節現場，企圖救出女兒，但卻就此失蹤。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯閃電襲擊以色列，其中最慘烈的便是被哈瑪斯鎖定的一場音樂節活動，有超過260人遭武裝份子掃射殺害，現場淪為大屠殺。一名以色列父親聽聞消息後，隨即驅車趕往現場企圖救出女兒，沒想到卻就此失蹤。家屬表示，他在失蹤前都持續與家屬保持聯繫，然而在最後一通電話中卻聽到恐怖槍聲。

▲▼以色列勇父衝「死亡音樂節」救愛女後失蹤！　最後通話傳恐怖槍響。（圖／翻攝自X）

▲▼民眾在音樂節中逃竄。（圖／翻攝自X）

▲以色列南部一場音樂節遭「哈瑪斯」武裝襲擊，民眾竄逃。（圖／翻攝自X）

根據《紐約郵報》報導，20歲的瑪雅日前參加舉辦於以色列靠近加薩走廊邊境的音樂節，怎知7日卻遭到哈瑪斯的武裝份子襲擊，她嚇得與另外12人擠進一輛向北逃亡的汽車中，但是恐怖份子仍不斷持槍朝他們掃射，因此最終放棄搭車，下車奔往茂密的樹叢與灌木叢避難，並找到一間警察局，在局內躲避了至少3個小時。

瑪雅隨後設法找到一輛安全的車，並在朋友父親的陪同下回家。而她51歲的父親佩雷茲7日上午一聽到哈瑪斯襲擊音樂節的消息，隨即驅車前往現場，只為了要救出女兒。

▲▼以色列南部附近一場音樂節遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）襲擊，發現至少260具屍體。（圖／翻攝自X）

▲以色列南部附近一場音樂節遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）襲擊，發現至少260具屍體。（圖／翻攝自X）

佩雷茲開車往南，並持續在手機上分享他的定位，他曾在距離瑪雅藏身警察局僅20分鐘車程的地方打電話給家人。家人表示，「我們當時正在和他通話，聽到了槍聲，但是不知道到底發生了什麼事。」隨後佩雷茲便徹底失聯。

佩雷茲的兒子委託一名退伍軍人朋友，透過父親失聯前分享的定位，來尋找他的下落。然而當他們的朋友趕往佩雷茲曾經去過的地方時，卻只看到佩雷茲的車，而沒有看到人。

佩雷茲徹底失蹤，他的家人一直試圖追蹤佩雷茲的手機，但發現手機不斷在鄉下以不合理的方式不規律移動，而家屬得到的每一條線索都相互矛盾，因此造成更大的混亂。儘管家屬曾試圖尋求警方協助，但警察與政府忙於應對與擊退哈瑪斯恐怖分子，根本沒有資源可以提供家屬尋找佩雷茲。不僅如此，以色列還有成千上萬的家庭面臨跟佩雷茲家人一樣的情況，因此他們也只能前往不同的醫院，試圖尋找佩雷茲的下落。

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