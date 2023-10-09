哈瑪斯繞開情報局突襲以色列！美批伊朗是背後金主　伊官員急否認

▲伊朗總統萊希盛讚巴勒斯坦對以色列的襲擊是一場勝利的行動。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

巴勒斯坦伊斯蘭激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日對以色列發動軍事攻擊，至今造成1100人死亡。由於德黑蘭政府在襲擊後將巴勒斯坦的這場恐怖襲擊稱為「勝利」，加上美方判斷哈瑪斯難以獨自策劃如此複雜的襲擊，懷疑伊朗參與了相關行動，但伊朗卻對此予以否認。

據伊通社（IRNA）報導，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）8日分別與伊斯蘭聖戰運動秘書長納哈拉（Ziyad al-Nakhalah）和哈瑪斯政治局長哈尼亞（Ismail Haniyeh）通話，讚揚巴勒斯坦對以色列的突襲，還聲稱這是「值得驕傲的行動」和「偉大的勝利」。

儘管如此，美國一名官員告訴CNN，目前美方尚未掌握證據，證明伊朗直接策劃並執行了7日對以色列的襲擊，「現在判斷伊朗是否在襲擊中發揮直接作用還為時過早，但伊朗絕對為這場襲擊給予了相應的支持，他們多年來一直為哈瑪斯和真主黨提供資金、裝備和武器」。

美國國會消息人士也指出，巴勒斯坦此次對以色列發動的襲擊極其複雜，哈瑪斯顯然沒有能力購買如此大規模的武器，因此美方推測伊朗可能參與了這場襲擊，「現在的問題是，伊朗在多大程度上發揮了作用。另外，哈瑪斯如何避開中東與西方情報機構，協調與集結人員也是另一重點。」

伊朗是以色列的頭號敵人，兩國長期以來一直進行某種形式的代理人戰爭，伊朗也毫不掩飾他支持組織對抗以色列的做法。然而，伊朗駐聯合國代表9日表示，「我們堅定地支持巴勒斯坦，但我們沒有參與巴勒斯坦7日的襲擊，這是巴勒斯坦自己的行動。」