以巴交火逾1100死！　白宮證實：多名美國公民在以色列喪命

▲加薩地區7日朝以色列發射大量火箭彈，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）宣稱犯案。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日清晨向以色列發射數千枚火箭彈，以色列隨後空襲加薩地區，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）宣布進入戰時狀態。路透社報導，雙方死亡人數超過1100人，其中以色列700死、加薩400死。另有消息傳出4名美國人喪生，白宮國安會發言人則證實「數名」美國公民死亡。

根據路透社報導，哈瑪斯武裝份子7日襲擊以色列城鎮，引發以色列反擊砲轟加薩（Gaza）。以色列媒體指出，該國至少有700人死亡，其中包含兒童。儘管官方尚未公布死亡人數，但軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）稱，這是以色列「史上對無辜平民最嚴重的屠殺」。

▲加薩地區遭以色列空襲反擊後房屋被毀。（圖／路透）

以色列總理納坦雅胡誓言「強力報復」。國防部長葛朗特（Yoav Gallant）則說，「加薩走廊將付出非常沉痛的代價。」作為回應，以色列8日空襲了加薩的住宅區、隧道、一座清真寺和哈瑪斯官員的住宅。

巴勒斯坦衛生部表示，自7日以來已有413名巴勒斯坦人喪命，其中包括78名兒童，另有2300人受傷。外交部則表示，以色列作為占領國，沒有權利和理由把加薩或巴勒斯坦其他地區的平民當作目標進行攻擊，這是一場「野蠻的死亡與破壞行動」。

▲美國總統拜登在華盛頓談到以色列衝突。（圖／路透）

美國一名負責向眾議院委員會匯報的消息人士向CNN匿名透露，以色列靠近加薩邊界的襲擊中，已有4名美國人喪生，且死亡人數預計還會增加。白宮國安會發言人8日證實，以色列事件已造成「幾名」美國公民死亡，美以雙方官員保持聯繫中。

美國總統拜登連續兩天與納坦雅胡通話並發文表達對以色列人民的支持，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已下令福特號航母（Gerald R. Ford）打擊群前往地中海東部，並開始向美國最親密的中東盟友以色列提供新的彈藥。