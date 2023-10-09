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3000人音樂節淪煉獄！倖存者：到處都是屍體　以色列士兵成人肉盾牌

▲▼以色列南部烏里姆（Urim）附近一場音樂節遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）襲擊，年輕人竄逃。（圖／翻攝自X）

▲以色列一場音樂節遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」襲擊，年輕人竄逃。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

巴勒斯坦激進份子哈瑪斯（Hamas） 7日持槍突襲以色列南部一場戶外音樂節，當時現場聚集超過3000人，他們拿著槍掃射攻擊，甚至丟出多發手榴彈。倖存者表示，整場攻擊宛如一場持續了5個小時的恐怖電影，就連趕來支援的以色列士兵都成為人肉盾牌，還有被綁走的人質腿被打斷，救援隊找出至少260具屍體，現場一片血腥。

▲▼以色列南部烏里姆（Urim）附近一場音樂節遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）襲擊，年輕人竄逃。（圖／翻攝自X）

▲這場音樂節聚集至少3000人。（圖／翻攝自X）

根據紐約郵報、BBC報導，這場戶外音樂節（Nova Festival）在以色列南部的尼格夫沙漠（Negev desert）舉行，位置十分靠近加薩走廊。倖存者奧爾特爾（Ortel）描述，哈瑪斯武裝分子於7日黎明時分發動攻擊，大約有50名武裝分子坐車衝入會場，「所有電源被關掉，突然間他們（武裝分子）不知道從哪裡冒出來，帶著槍衝進來，朝著各個方向開火。」

奧爾特爾表示，人們開始試圖逃離現場，不論是穿越沙漠還是鑽進車哩，但一輛輛載滿槍手的吉普車開始朝著人們的車輛開槍。他最後躲進灌木叢裡長達數個小時，「我把手機調成靜音模式，然後在一片橘子林中匍匐前進，許多子彈從我頭上呼嘯而過。」

▲▼巴勒斯坦哈瑪斯武裝分子擄走以色列人。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼參加音樂節民眾遭綁架。（圖／達志影像／美聯社、社群媒體X）

▲▼一名據傳是以色列人的女子遭武裝分子強押上車，影片拍攝地點經美媒確認位在加薩地區。（圖／翻攝自X）

另一名倖存者塔米爾（Raziel Tamir）餘悸猶存地回憶起當時的狀況，他當天清晨被槍聲、尖叫聲和爆炸聲吵醒，「走出帳篷時，我看到大量的屍體，恐怖分子到處開槍、向人們投擲手榴彈。」

後來有部分以色列士兵趕往現場支援，塔米爾說，以色列士兵將自己當作人肉盾牌，擋在一般群眾面前，保護趴在地上試圖躲過攻擊的人們，他自己也是在此時候跟著其他100人一起逃離，「士兵用他們的身體保護著我們，看著他們在我們眼前倒下。」

▲▼以色列南部附近一場音樂節遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）襲擊，發現至少260具屍體。（圖／翻攝自X）

▲音樂節現場發現至少260具屍體。（圖／翻攝自X）

塔米爾最後躲在灌木叢中，用泥土和樹葉將自己包裹起來，以免被恐怖份子發現，最後順利被以色列士兵救出。他獲救後指出，哈瑪斯為了避免人質抵抗或逃跑，還將這些人的腿都打斷。

同樣逃過一劫的吉力（Gili Yoskovich）描述自己躲在果園裡的情況，「他們（武裝分子）朝著一棵棵樹射擊，我周圍好多人都死了，我只能保持安靜，我不敢哭。」另一名倖存者說，「這是一場長達4至5小時的恐怖電影，真的很瘋狂很恐怖。」

以色列緊急救援機構Zaka指出，他們從活動現場搬出約260具遺體，急救人員亞尼夫（Yaniv）指出，當群眾從音樂節的緊急出口逃出時，恐怖分子就在那邊等著，開槍射擊或是把人擄走，「有3000人參加了這場活動，所以巴勒斯坦人可能知道這件事，這是一場大屠殺，這是一次有計畫的攻擊。」

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