　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

諾貝爾經濟學獎今壓軸登場　5人奪獎熱門！哈佛經濟系主任也入列

▲▼2023年諾貝爾獎9日下午將頒發最後一個獎項「諾貝爾經濟學獎」。（圖／翻攝自諾貝爾獎官網nobelprize.org/prizes/）

▲2023年諾貝爾獎9日下午將頒發最後一個獎項「諾貝爾經濟學獎」。（圖／翻攝自諾貝爾獎官網nobelprize.org/prizes/）

記者張寧倢／綜合報導

2023年諾貝爾獎最後頒發的「經濟學獎」將於台灣時間9日下午5點45分正式揭曉，素有諾貝爾風向球之稱的科睿唯安（Clarivate）「引文桂冠獎」（Citation Laureates）今年則將經濟學獎頒給3大領域的5位學者，被視為奪獎熱門人物。

▲▼印度裔美籍經濟學家、哈佛大學經濟學教授拉傑•切蒂（Raj Chetty）。（圖／翻攝個人網頁rajchetty.com）

▲印度裔美籍學者拉傑•切蒂（Raj Chetty）。（圖／翻攝個人網頁rajchetty.com）

2023年引文桂冠獎經濟學類共有5名得主，首先是印度裔美籍經濟學家、哈佛大學經濟學教授拉傑•切蒂（Raj Chetty），他透過其研究理解經濟機會的決定因素，並提出提高社會流動性的政策。

▲▼美國經濟學家、哈佛大學經濟學教授兼經濟系主任愛德華•格萊澤（Edward L. Glaeser）。（圖／翻攝哈佛大學官網）

▲美國哈佛大學經濟學系主任愛德華•格萊澤（Edward L. Glaeser）。（圖／翻攝哈佛大學官網）

美國經濟學家、哈佛大學經濟學教授兼經濟系主任愛德華•格萊澤（Edward L. Glaeser）則因為對城市經濟學領域，以及對城市作為經濟增長引擎的深入分析和深刻見解而獲得肯定。

另外3名得主則因為對收入和財富不平等及其後果的研究獲獎，分別為法國社會科學高等學院（EHESS）和巴黎經濟學院教授托馬斯•皮凱蒂（Thomas Piketty）；法裔美籍的加州大學柏克萊分校經濟學教授伊曼紐爾•賽斯（Emmanuel Saez）；法國巴黎經濟學院教授兼加州大學柏克萊分校副教授布里埃爾•祖克曼（Gabriel Zucman）

▼托馬斯•皮凱蒂等3名來自法國與美國的經濟學家獲得引文桂冠獎。（圖／翻攝自引文桂冠獎網站）

▲▼托馬斯•皮凱蒂（Thomas Piketty）等3名經濟學家獲得引文桂冠獎。（圖／翻攝自科睿唯安（Clarivate）引文桂冠獎網站）

其他今年未獲引文桂冠獎的熱門人選還有：出生於土耳其的美國經濟學家達龍•阿傑姆奧盧（Daron Acemoglu），他對新制度經濟學的研究受到推崇；法國經濟學家菲利普•阿吉翁（Philippe Aghion）在經濟增長與創新的成就，讓他幾乎年年被提及；研究理性預期、貨幣、通膨等領域的美國經濟學家羅伯特•巴羅（Robert Barro）則可能是獲得諾貝爾獎的新興古典經濟學派又一代表人物。

▲諾貝爾物理學獎將於5日下午頒發。（圖／翻攝自諾貝爾獎官網）

▲創立諾貝爾獎的瑞典企業家阿爾弗雷德•諾貝爾於1896年逝世。（圖／翻攝自諾貝爾獎官網）

經濟學獎晚了60多年才誕生

諾貝爾獎是由19世紀瑞典炸藥發明家、企業家阿爾弗雷德•諾貝爾（Alfred Nobel）創立，他透過遺囑將大部分財產用於頒發物理、化學、生醫、文學與和平5類獎項，首屆諾貝爾獎在他去世5年後的1901年頒發，而諾貝爾經濟學獎則是直到1968年才由瑞典央行設立，但一直都與其他獎項同時頒發。

歷年來僅2位女性得主

據諾貝爾獎公開資料，全名「瑞典央行紀念阿爾弗雷德•諾貝爾經濟學獎」的經濟科學獎項自1969年至2022年間已頒發了54次，共有92名獲獎者，歷來僅2位女性得主。美聯社指出，諾貝爾基金會（Nobel Foundation）將2023年諾貝爾獎獎金提高10%至1100萬瑞典克朗（約新台幣3221萬元），並將於12月頒獎典禮上正式授予證書與獎章。

ET快訊
小甜甜失控砸百萬買名牌！　驚覺開始負債：真的不行了
以色列控巴勒斯坦「比ISIS更野蠻」　空軍轟炸哈瑪斯武裝據點
快訊／國1車禍！　駕駛自撞飛出車外昏迷
謝謝中華隊！　超商「大杯美式買1送1」
快訊／國五塞爆「車速不到40km」！　估塞到凌晨12點
美教授控：女兒女婿命喪以色列！　「肉身護兒」擋子彈慘死
老闆躲她衣櫥被抓姦！女助理曝像「選宮」：2、3個月被點一次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本新幹線「座位升級1.5倍」只要260台幣！　網讚：社恐福音

以色列控巴勒斯坦「比ISIS更野蠻」　空軍轟炸哈瑪斯武裝據點

諾貝爾經濟學獎今壓軸登場　5人奪獎熱門！哈佛經濟系主任也入列

美前教授控：女兒女婿命喪以色列　「肉身護兒」擋子彈遭射穿慘死

以色列宣戰報復哈瑪斯　石油專家示警「開市就會飆漲」

哈瑪斯繞開情報局突襲以色列！美批伊朗是背後金主　伊官員急否認

勇父衝「以色列死亡音樂節」救愛女後失蹤！　最後通話傳恐怖槍響

3000人音樂節淪煉獄！倖存者：到處都是屍體　以色列士兵成人肉盾牌

以色列政府首證實：逾百人遭哈瑪斯俘虜　人質包含美國公民

以巴交火逾1100死！　白宮證實：多名美國公民在以色列喪命

以色列反擊空襲加薩！　轟垮多棟大樓黑煙狂竄

哈瑪斯突襲以色列數百死　以國總理：用全部力量報復

哈瑪斯突襲以國綁架平民　開戰目的曝：保衛聖地

奪命床墊害死27歲孝子！　祂託夢向母磕頭淚崩辭別

林俊傑笑：我下次歌寫高一點！　周深嚇傻阻止「求求了不要」

ToyZ拍到超派炸雞疑倒廢油！　總部發聲明：不可能倒入水溝

李多慧＆Joeman同台應援！　合體「比愛心」全場暴動超羨慕

賀！薛仕凌釜山影展奪「男配角」獎　柯震東頒獎台上激動擁抱

婦紅燈突失控暴衝撞6車　車頭全爛無辜騎士不治

2陸男第1次來台灣旅遊　搭機捷驚呼：差別挺大

日本新幹線「座位升級1.5倍」只要260台幣！　網讚：社恐福音

以色列控巴勒斯坦「比ISIS更野蠻」　空軍轟炸哈瑪斯武裝據點

諾貝爾經濟學獎今壓軸登場　5人奪獎熱門！哈佛經濟系主任也入列

美前教授控：女兒女婿命喪以色列　「肉身護兒」擋子彈遭射穿慘死

以色列宣戰報復哈瑪斯　石油專家示警「開市就會飆漲」

哈瑪斯繞開情報局突襲以色列！美批伊朗是背後金主　伊官員急否認

勇父衝「以色列死亡音樂節」救愛女後失蹤！　最後通話傳恐怖槍響

3000人音樂節淪煉獄！倖存者：到處都是屍體　以色列士兵成人肉盾牌

以色列政府首證實：逾百人遭哈瑪斯俘虜　人質包含美國公民

以巴交火逾1100死！　白宮證實：多名美國公民在以色列喪命

女員工穿短袖受困冷凍庫20分鐘　路人聽拍打聲破窗救人遭割傷

柯利亞棒打老東家！生涯季後賽打點攀至歷史第3

進房爭寵被洗澡嚇定格　歐告「擺出架勢」折手瞪姐：我才不要

緬甸再移交706名詐騙犯給大陸　已有23名金主、頭目栽了

主張閣揆同意權！柯文哲：要學習如何妥協　不再出現「兇巴巴的人」

日本新幹線「座位升級1.5倍」只要260台幣！　網讚：社恐福音

快訊／國1頭屋交流道車禍！貨車自撞護欄2傷　駕駛飛出車外昏迷

謝謝中華隊！超商祭「大杯美式買1送1」爽喝　限時3天快買

擔心連假變胖？營養師教你搞懂「進食順序」不讓肥肉上身

學者曲兆祥：聯立制有利小黨　「大黨會願意自我閹割嗎？」

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

國際熱門新聞

以色列女裝死3小時　驚悚還原殺戮現場

以色列女大生遭哈瑪斯綁架...是華人混血！

音樂節到處是屍體　以色列士兵成人肉盾牌

哈瑪斯突襲以國音樂節！現場超過250具屍體

以色列遊客被槍殺　警察隨機開槍3死1傷

美福特號航艦打擊群開往地中海！　靠近支持以色列

5000火箭炮齊發　攻破以色列金鐘罩？

快訊／日本伊豆群島海嘯注意報！今晨連4極淺震　最大規模5.4

拍板！以色列正式宣戰哈瑪斯

哈瑪斯襲以色列衝突升級　中東各國反應一次看

美國出動了！軍艦、戰機將靠近以色列

以巴增至1100死　白宮：多名美國公民喪命

正妹參加以色列音樂節遭綁！慘成裸屍遊街

以色列勇父衝音樂節救女後失蹤！最後通話傳槍響

更多熱門

相關新聞

即／諾貝爾和平獎出爐！

即／諾貝爾和平獎出爐！

2023年諾貝爾和平獎於台灣時間10月6日下午5時揭曉，今年得主是伊朗人權女運動家穆罕默迪（Narges Mohammadi），她因為在伊朗對抗針對女性的壓迫，並促進所有人的人權和自由，獲此殊榮表彰。

即／挪威作家佛斯獲2023諾貝爾文學獎

即／挪威作家佛斯獲2023諾貝爾文學獎

諾貝爾文學獎賠率榜曝！　村上春樹排第二

諾貝爾文學獎賠率榜曝！　村上春樹排第二

即／諾貝爾化學獎揭曉！　3學者獲殊榮

即／諾貝爾化學獎揭曉！　3學者獲殊榮

諾貝爾化學獎今揭曉！盤點呼聲最高9學者

諾貝爾化學獎今揭曉！盤點呼聲最高9學者

關鍵字：

諾貝爾獎經濟學獎諾貝爾獎預測諾貝爾經濟學獎

讀者迴響

熱門新聞

全台變天！4縣市豪大雨　布拉萬挑戰強颱

研究：40歲前「有8習慣」可多活20年

以色列女裝死3小時　驚悚還原殺戮現場

汪小菲還愛大S「復婚不好嗎」直播全說了

助理當兵　啦啦女神「穿深U懇親」反應炸了！

以色列女大生遭哈瑪斯綁架...是華人混血！

《我們與惡2》要拍了！「超大咖男神」接演男主角

即／超派炸雞道歉了！3點解釋傾倒疑慮

陳盈潔「住進加護病房」搶救現況曝光！雙腳已失能

小二女兒數學好難　醫師爸求救：急，在線等！

一家聽信導航掉海中！爸一動作救全家

音樂節到處是屍體　以色列士兵成人肉盾牌

活春宮被防火監視器拍下！指揮中心全程直播

翡翠騎士「想逛台灣7-11」願望成真　高鐵快閃演奏超吸睛

擊退日韓星！薛仕凌釜山影展奪獎

更多

最夯影音

更多
以色列反擊空襲加薩！　轟垮多棟大樓黑煙狂竄

以色列反擊空襲加薩！　轟垮多棟大樓黑煙狂竄
哈瑪斯突襲以色列數百死　以國總理：用全部力量報復

哈瑪斯突襲以色列數百死　以國總理：用全部力量報復

哈瑪斯突襲以國綁架平民　開戰目的曝：保衛聖地

哈瑪斯突襲以國綁架平民　開戰目的曝：保衛聖地

奪命床墊害死27歲孝子！　祂託夢向母磕頭淚崩辭別

奪命床墊害死27歲孝子！　祂託夢向母磕頭淚崩辭別

林俊傑笑：我下次歌寫高一點！　周深嚇傻阻止「求求了不要」

林俊傑笑：我下次歌寫高一點！　周深嚇傻阻止「求求了不要」

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

最懂男人D槽的AV宅男教主一劍浣春秋駕到

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面