諾貝爾經濟學獎今壓軸登場　5人奪獎熱門！哈佛經濟系主任也入列

▲2023年諾貝爾獎9日下午將頒發最後一個獎項「諾貝爾經濟學獎」。（圖／翻攝自諾貝爾獎官網nobelprize.org/prizes/）

記者張寧倢／綜合報導

2023年諾貝爾獎最後頒發的「經濟學獎」將於台灣時間9日下午5點45分正式揭曉，素有諾貝爾風向球之稱的科睿唯安（Clarivate）「引文桂冠獎」（Citation Laureates）今年則將經濟學獎頒給3大領域的5位學者，被視為奪獎熱門人物。

▲印度裔美籍學者拉傑•切蒂（Raj Chetty）。（圖／翻攝個人網頁rajchetty.com）

2023年引文桂冠獎經濟學類共有5名得主，首先是印度裔美籍經濟學家、哈佛大學經濟學教授拉傑•切蒂（Raj Chetty），他透過其研究理解經濟機會的決定因素，並提出提高社會流動性的政策。

▲美國哈佛大學經濟學系主任愛德華•格萊澤（Edward L. Glaeser）。（圖／翻攝哈佛大學官網）

美國經濟學家、哈佛大學經濟學教授兼經濟系主任愛德華•格萊澤（Edward L. Glaeser）則因為對城市經濟學領域，以及對城市作為經濟增長引擎的深入分析和深刻見解而獲得肯定。

另外3名得主則因為對收入和財富不平等及其後果的研究獲獎，分別為法國社會科學高等學院（EHESS）和巴黎經濟學院教授托馬斯•皮凱蒂（Thomas Piketty）；法裔美籍的加州大學柏克萊分校經濟學教授伊曼紐爾•賽斯（Emmanuel Saez）；法國巴黎經濟學院教授兼加州大學柏克萊分校副教授加布里埃爾•祖克曼（Gabriel Zucman）。

▼托馬斯•皮凱蒂等3名來自法國與美國的經濟學家獲得引文桂冠獎。（圖／翻攝自引文桂冠獎網站）

其他今年未獲引文桂冠獎的熱門人選還有：出生於土耳其的美國經濟學家達龍•阿傑姆奧盧（Daron Acemoglu），他對新制度經濟學的研究受到推崇；法國經濟學家菲利普•阿吉翁（Philippe Aghion）在經濟增長與創新的成就，讓他幾乎年年被提及；研究理性預期、貨幣、通膨等領域的美國經濟學家羅伯特•巴羅（Robert Barro）則可能是獲得諾貝爾獎的新興古典經濟學派又一代表人物。

▲創立諾貝爾獎的瑞典企業家阿爾弗雷德•諾貝爾於1896年逝世。（圖／翻攝自諾貝爾獎官網）

經濟學獎晚了60多年才誕生

諾貝爾獎是由19世紀瑞典炸藥發明家、企業家阿爾弗雷德•諾貝爾（Alfred Nobel）創立，他透過遺囑將大部分財產用於頒發物理、化學、生醫、文學與和平5類獎項，首屆諾貝爾獎在他去世5年後的1901年頒發，而諾貝爾經濟學獎則是直到1968年才由瑞典央行設立，但一直都與其他獎項同時頒發。

歷年來僅2位女性得主

據諾貝爾獎公開資料，全名「瑞典央行紀念阿爾弗雷德•諾貝爾經濟學獎」的經濟科學獎項自1969年至2022年間已頒發了54次，共有92名獲獎者，歷來僅2位女性得主。美聯社指出，諾貝爾基金會（Nobel Foundation）將2023年諾貝爾獎獎金提高10%至1100萬瑞典克朗（約新台幣3221萬元），並將於12月頒獎典禮上正式授予證書與獎章。