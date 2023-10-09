波蘭國會選舉在即　投票結果牽連與歐盟關係

▲公民綱領黨將在本次選舉中挑戰執政的法律正義黨。（圖為圖斯克造勢／路透）

文／中央社記者彭維楀華沙9日專電

波蘭15日將進行國會選舉，根據歐盟新聞（euronews），選舉結果將會決定波蘭與歐盟的關係，以及波蘭在面對當前俄烏戰爭所處的地位與角色。

目前國會中的執政黨「法律正義黨」（PiS）於2019年國會選舉再次勝選，已經在兩次國會選舉中贏得勝利，擁有多數席次；最大在野黨是由前歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）領導的公民綱領黨（PO）。兩黨在此選舉中的訴求截然不同。

圖斯克表示將會取消法律正義黨（PiS）在司法與媒體方面的改革，並且會為改善與德國關係開闢道路，收留難民，允許同性伴侶建立民事伴侶關係，12週以內婦女可以墮胎等政策，以吸引婦女與同性選票。

法律正義黨則是強調波蘭國家的自主性，波蘭的邊界必須加以捍衛，以免有傭兵以難民身分進入波蘭境內，造成社會不穩定；並加強邊界保護，以確保波蘭國土安全；重申保護波蘭農民權益，限制烏克蘭的穀物進口到波蘭等政策，以維持農民生計；以及提供老人與兒童免費藥品；波蘭軍隊現代化等措施。

根據經濟學人集團旗下媒體Politico報導，目前民調以法律正義黨領先，但與公民綱領黨的差距有逐漸縮小的狀況。這表示法律正義黨需要與其他政黨聯盟，以確保在這次選舉中贏得勝利。

根據新聞筆記（Note From Poland）報導，至10月8日為止，已經有超過35萬波蘭公民在海外註冊投票。波蘭外交部長拉奧（Zbigniew Rau）表示，這個數字已超過2019年最後一次國會選舉的31萬4000人，但仍低於2020年總統選舉中註冊的38萬5000人。但波蘭海外選民註冊尚未截止，因此預計仍有可能會打破該紀錄。

許多波蘭民眾認為，這將是波蘭有史以來最重要的國會選舉，這將決定波蘭接下來在歐盟（又名與柏林關係）、美國與俄羅斯之間的角色，也牽涉到2025年波蘭總統選舉。若總統與國會執政黨非同一政黨，將可能難以達到共識，使得政策無法推行。