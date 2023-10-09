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以色列宣戰攻加薩　安理會急開會美籲譴責恐怖行徑

▲ 從加薩發射的火箭彈射向以色列。（圖／路透）

▲ 從加薩發射的火箭彈射向以色列。（圖／路透）

文／中央社紐約聯合國總部8日綜合外電報導

巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團昨天突襲以色列，雙方爆發數十年來最嚴重衝突。聯合國安全理事會今天針對這場危機召開緊急會議時，美國率先呼籲對事件予以譴責。

法新社報導，美國資深外交官伍德（Robert Wood）出席這場閉門會議時告訴記者：「我期盼聽到理事會其他成員，就對以色列人民及其政府所犯下的這些令人髮指恐怖主義行徑，作出非常強烈譴責。」

哈瑪斯（Hamas）昨天發動大規模突襲，以色列隨即展開空襲報復。根據媒體報導，雙方死亡人數共已超過1100人。安理會輪值主席國巴西召集這場會議因應。

報導指出，閉門會議不會作出正式決議。外交官表示，即使要針對達成不具約束力的聲明進行商討都很困難。

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）出示以色列公民遭到哈瑪斯俘虜的圖片說：「這些都是戰爭罪行，明目張膽、有證據的戰罪，必須對這種難以想像的暴行予以譴責。必須給予以色列堅定支持來進行自我保護，保護自由世界。」

巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）呼籲安理會聚焦結束以色列占領。他代表約旦河西岸（West Bank）的巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority），而非敵對的哈瑪斯。

曼蘇爾說：「很遺憾，對一些媒體和政治人物而言，歷史只從以色列人遇害的時候才開始。」

「這不是讓以色列的恐怖選擇變本加厲的時候，而是要告訴以色列必須改弦易轍的時候。有一條不必殺害巴勒斯坦人也不必殺害以色列人的通往和平之路。」

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