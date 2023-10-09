美福特號航艦打擊群開往地中海！　戰機、艦隊靠近支持以色列

▲美軍派遣福特號航艦打擊群前往東地中海。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日對以色列發動攻擊，以色列快速動員反擊，中東火藥庫衝突情事陡升引發國際關注。2名美國官員8日表示，國防部已下令下令美國最新、最先進的核子動力航空母艦福特號打擊群航向東地中海，做好協助以色列的準備。

美聯社報導，美方這次派出的航空母艦福特號（USS Gerald R. Ford），是美軍最先進的核動力航母，艦上搭載5000名水兵及停放甲板上的戰機，將與巡洋艦、驅逐艦成群航向東地中海，以作好回應任何情況的準備，同時阻斷哈瑪斯取得其他額外武器的可能，在當地進行監控。

此次福特號航空母艦打擊群編隊有巡洋艦諾曼第號（USS Normandy）、湯瑪斯．哈德納號（USS Thomas Hudner）、拉瑪紀號（USS Ramage）、卡尼號（USS Carney）、羅斯福號（USS Roosevelt）等驅逐艦，以及福特號航空母艦。美軍也將擴大部署在這個區域的空軍F-35、F-15、F-16、A-10戰鬥機中隊。

國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）發布聲明，「美國維持全球軍力準備就緒的狀態，必要時可進一步加強嚇阻態勢。」他還說拜登政府將火速提供以色列國防軍額外裝備、彈藥與資源，首批安全援助於8日出發，將在數天後抵達。

此外，這也是美國最先進的福特號首次進行全面部署，該打擊群以美國維吉尼亞州諾福克海軍基地（Norfolk）為母港，此刻正在航向地中海途中。白宮引述拜登表示，新一輪軍事援助正送往以色列途中，接下來數天還會增加。

拜登也已與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）聯繫上，商討後續行動，確保以色列的敵人受到足夠嚇阻。

哈瑪斯突襲以色列引發雙方數十年來最嚴重的血腥衝突。以色列死亡人數目前至少700人，迦薩地區超過400人喪生。

匿名美國官員引述駐耶路撒冷大使館接獲的初步報告，本起事件中，目前喪生的美國公民為4人、失聯的美國公民為7人。官員表示，大部分可能具有美、以雙重國籍，此一數字隨時會因更全面的統計而出現變化。