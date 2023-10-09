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哈瑪斯襲以色列「最血腥衝突」升級　中東各國反應一次看

▲▼ 加薩地區的巴勒斯坦武裝份子7日朝以色列發射大量火箭彈，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）宣稱犯案。（圖／達志影像／美聯社）

▲加薩地區的巴勒斯坦武裝份子7日朝以色列發射大量火箭彈，以色列8日也對加薩走廊展開反擊。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）今天對以色列發動突襲後，以色列立即還以顏色。中東部分國家領袖敦促雙方克制，但有些譴責以色列，其他則為此叫好。

法新社報導，哈瑪斯今天清晨分別從陸、海、空對以色列發動攻勢，以色列隨後對被封鎖的沿海飛地加薩走廊（Gaza Strip）展開空襲。這是2021年5月以來，最血腥的以巴衝突升級。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稱「我們正在交戰」，並矢言「要敵方付出前所未有的代價」。

面對這起事件，中東各國反應不一。

埃及
回顧歷史，開羅當局一直在以巴衝突間扮演關鍵調停者的角色。埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）警告，應「避免局勢惡化以及陷入更多暴力危險」，他在和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通話時，敦促國際合作以防衝突進一步惡化。

約旦
約旦外交部長沙法迪（Ayman Safadi）警告，以巴局勢「動盪」，「尤其因為約旦河西岸（West Bank）城市及地區正經歷以色列對巴勒斯坦人民的攻擊和侵略」。

哈瑪斯發動此次突襲前數個月，以巴衝突中的暴力事件激增，以軍占領的約旦河西岸死亡人數創下近年新高。

阿拉伯聯合大公國
阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）報導，當局呼籲「立即停火」並「落實最大限度的克制」。該國外交部在聲明中指出，「阿聯向最近這起危機的所有受害者致上誠摯哀悼」，並強調保護平民的重要性。

摩洛哥
摩洛哥外交部發表聲明指出：「摩洛哥王國對於加薩走廊局勢惡化以及當地發生的軍事行動深表關切，並譴責針對任何一方平民的攻擊。」

阿拉伯聯盟
阿拉伯聯盟（Arab League）秘書長阿波蓋特（Ahmed Aboul Gheit）敦促「立即停止在加薩走廊的軍事行動」以及「雙方武裝對抗的惡性循環」。

他說：「以色列持續施行暴力和極端主義的政策是顆定時炸彈，剝奪該地區在可預見未來得以實現穩定的重要機會。」

沙烏地阿拉伯
沙烏地阿拉伯外交部發表聲明指出：「本王國呼籲雙方立即停止暴力升級，同時保護平民並自制。」

利雅德當局呼應科威特、伊拉克、卡達、阿曼和總部位於沙烏地阿拉伯吉達（Jedda）的伊斯蘭合作組織（OIC）等其他區域領袖聲明指出，此次襲擊是「持續占領和剝奪巴勒斯坦人民合法權利的結果」 。

敘利亞
敘利亞外交部稱哈瑪斯這次行動是一次「光榮的成就，證明巴勒斯坦人獲取合法權利的唯一途徑，是用盡一切形式的抵抗」；大馬士革當局也表示支持巴勒斯坦人民，以及力挺「打擊猶太復國主義者恐怖主義」的部隊。

伊朗
伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的高級顧問力挺這次攻擊，並稱這是「令人驕傲的行動」。

伊朗學生通訊社（ISNA）引述沙法維（Yahya Rahim Safavi）的話指出，「我們支持這起行動」，並稱將力挺巴勒斯坦武裝分子，「直到解放巴勒斯坦和耶路撒冷為止」。

葉門
由伊朗支持、把持葉門首都沙那（Sanaa）的叛軍「青年運動」（Houthi）表示，他們支持「英勇的聖戰行動」。

「青年運動」在其掌控的薩巴新聞社（SABA）官網發布聲明指出，此次攻擊「暴露以色列的軟弱、脆弱和無能」，並稱這是「一場尊嚴、自尊及保衛之戰」。

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