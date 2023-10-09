以色列女倖存者「倒地裝死3小時」獲救！驚悚還原瘋狂殺戮現場

記者柯振中／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日攻擊了以色列，大規模突襲導致許多以色列人無辜喪生，以色列政府也正式宣戰。對此，幸運生還的女子約斯科維奇（Gili Yoskovich）還原當時的驚悚狀況，哈瑪斯的武裝份子突然闖入，接著朝手無寸鐵的平民開槍，她是靠著裝死3個小時，才成功逃過一劫，現在回想起當時的情況仍心有餘悸。

事件發生的當下，以色列正在舉辦音樂節，有許多平民正在狂歡，沒想到哈瑪斯突然發起大規模襲擊，朝著平民發射火箭彈、開槍，導致至少上百人無辜身亡。

對此，約斯科維奇還原當時的情況，大家正在慶祝宗教節日結束，沒想到哈瑪斯武裝份子突然殺出，開始了大規模的瘋狂殺戮，而她受到驚嚇，只能開始不斷逃命。

▲生還者驚悚回憶當時的情況，哈瑪斯的武裝份子在她身邊徘迴了3小時。（圖／路透，下同）



約斯科維奇最後躲到了田野中央的一處果樹，眼見著身邊愈來愈多人喪生，她也只能拼命冷靜下來，沒有哭泣，而是安靜地閉上眼睛，躺在地上假死，而哈瑪斯武裝份子則在她的身邊徘徊了3個小時左右。

直到假死好一段時間，約斯科維奇聽見有人說希伯來語，意識到可能有辦法得救，才舉起雙手朝著士兵趕去，最後被送進車輛、成功逃出生天。

受到哈瑪斯不斷攻擊，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也宣布進入戰時狀態，辦公室8日也出面說明，允許政府進行可能導致戰爭的重大軍事行動，而這段話也被外媒解讀為向哈瑪斯宣戰。

▼以色列的飛彈防禦系統「鐵穹」攔截從加薩走廊發射的飛彈。（圖／路透）

