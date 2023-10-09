以色列女大生遭哈瑪斯綁架...是華人混血兒！爸爸看現場影片崩潰

記者曾羿翔／綜合報導

以色列7日遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」發動攻擊，其中就有一位25歲以色列女大生阿迦曼妮（Noa Argamani）與男朋友參加音樂節時被哈瑪斯武裝份子綁架強押帶走，至今下落不明。以色列中華商會證實，該名女大生擁有一半中國血統，在南部被綁架並被帶到了加薩。

以色列媒體報導，7日清晨，阿迦曼妮被哈瑪斯武裝份子劫持到加薩。在一段網路瘋傳的影片中，可看見阿迦曼妮被數名男子用摩托車載走，她尖叫喊「別殺我！不！」而她的男友奈森（Avi Nathan）也遭到武裝份子暴力對待。據了解，阿迦曼妮的父親受訪淚崩表示，自己把女兒從小保護到大，現在卻只能看著影片中驚恐的女兒，無能為力。對無辜男人、女人以及兒童做出這些可怕行徑的哈瑪斯恐怖分子，「我們不能給予任何憐憫」。

▲阿迦曼妮父親受訪淚崩。（圖／翻攝自Jim Ferguson推特）



根據南方都市報的報導，以色列駐華大使館證實，阿迦曼妮是一名在北京出生的中以混血兒。她當時正在以色列南部參加一個和平音樂節，結果竟遭哈瑪斯武裝份子綁架，並把她從以色列拖到加薩。以色列中華商會則指出，阿迦曼妮的媽媽是華人，阿迦曼妮是擁有一半中國血統的以色列人，目前當地華人圈正發起對她的幫助。

以色列駐華使館8日晚間也在微博發布阿迦曼妮被綁架的影片，發文提及「出生在北京的混血中國女孩被哈瑪斯綁架」並留言，希望Noa早日回家！其他網友也發言，「以色列加油」、「支持以色列，維護人民的安全」。

▼以色列25歲女大生阿迦曼妮與男友被綁架，兩人都下落不明。（圖／翻攝自X）

