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5000火箭炮齊發　攻破以色列金鐘罩「鐵穹」？哈瑪斯再射150枚夜襲

▲▼以色列的飛彈防禦系統「鐵穹」8日攔截從加薩走廊發射的飛彈。（圖／路透）

▲以色列的國防重大支柱「鐵穹」攔截飛彈。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

巴勒斯坦伊斯蘭激進組織「哈瑪斯」7日凌晨突襲以色列，發動代號「阿克薩風爆」行動，發射5000枚飛彈轟炸，是50年來最大規模入侵行動，讓以色列馬上進入戰時狀態，祭出金鐘罩「鐵穹」防空系統攔截。外媒最新消息，今天入夜後，哈瑪斯又向以國南部城市狂射100發飛彈。

哈瑪斯7日無預警空襲，以大量火箭攻擊以色列，還派出數百名武裝戰士潛入軍事基地，從加薩多線滲透入侵以國國土，事發至今24小時，雙方持續在以色列南部對戰，外媒最新消息，哈瑪斯8日晚間持續向以色列南部城市發動大規模導彈攻擊，發射至少100枚飛彈，目前以色列統計已經造成至少600死、2000傷。

哈瑪斯在這次全面突襲行動中，宣稱已經在短短幾小時內向以色列狂射了至少5000枚火箭，令外界驚訝的是，以色列號稱早在加薩邊境建築防禦系統，還裝置引以為豪的「金鐘罩」鐵穹系統，卻在這次被質疑破功。以色列國防軍估計被轟2200枚，有90%被攔截，但仍有220枚破防打擊，被形容宛如是「以色列版珍珠港」事件。。

以色列為此立即宣布進入戰時狀態，並派出陸軍、空軍反擊，展開「鐵劍報復」行動，派出數數十架國防軍戰鬥機空襲，雙方在加薩走廊一帶激戰，沒想到黎巴嫩真主黨相繼發動聲援之戰，趁機與以色列互轟，埃及也發生警方當街掃射以國遊客事件，外媒認為，衝突可能擴散到加薩以外區域的跡象。8日以國政府部門宣告即將正式宣戰哈瑪斯。

▼從加薩發射的火箭彈射向以色列。（圖／路透）

▲ 從加薩發射的火箭彈射向以色列。（圖／路透）

以色列國防部先前曾自豪稱「鐵穹」攔截率高達9成，專門攔截「短程火箭彈」或「炮彈」，能夠利用電腦自動算出火箭和迫擊炮是不是威脅人口稠密區，自動導引飛彈攔截。這款防禦系統的研發耗費了大約2億美金，直到2011年3月才正式開始部署。

鐵穹是一套全天候、機動型防空系統，由以色列拉斐爾國防系統公司研發，飛彈發射單位有20枚飛彈，射程從4公里到70公里不等；每一枚飛彈長達3公尺，重達90公斤，系統防禦範圍則有150公里，以發射飛彈的方式加以阻截。

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