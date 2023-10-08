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哈瑪斯突襲以國音樂節！現場超過250具屍體　包括美加等多國公民

▲▼以色列特拉維夫市（Tel Aviv）遭受巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）從加薩走廊發射的火箭彈攻擊。（圖／路透）

▲以色列特拉維夫市（Tel Aviv）遭受巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）從加薩走廊發射的火箭彈攻擊。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日對以色列發動攻擊，其中一部分武裝分子突襲了以色列南部一場通宵的戶外音樂節，將火箭彈與槍枝對準群眾，最新消息指出，現場至少有250具屍體。

此前，一名德國籍以色列裔的30歲女刺青師在以色列參加音樂節時，遭激進組織哈瑪斯綁架，隨後慘遭殺害。只見流出影片顯示，一名被全身扒光只剩內褲的女子躺在武裝份子的卡車後車斗，一動也不動，而武裝份子則不斷強調，她是「以色列士兵」。而根據所拍攝到的死者小腿特殊刺青，被害者家屬也悲痛證實，影片中的女子的確就是被害人。

根據《每日郵報》報導，哈瑪斯7日進攻以色列，除了綁架士兵外，還擄走了大量無辜平民。30歲的德國女刺青師夏妮（Shani Louk）當時正在以色列參加一個和平音樂節，怎知恐怖分子卻突然闖入音樂節活動現場，並綁架大量平民。

Twitter用戶「OSINTdefender」實時分享歐洲和世界各地衝突的開源情報，稍早該帳號指出，音樂節現場發現的250多具屍體包括許多外國人，包括美國人，德國人，加拿大人和挪威人。以色列駐聯合國大使認為，目前有數十名美國國民在加沙地帶被哈瑪斯扣為人質。

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現場超過250具屍體　哈瑪斯突襲以國音樂節！

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