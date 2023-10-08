EVA聖器！真實版「朗基努斯之槍」現身日本宇部市　粉絲朝聖

▲這隻全長7公尺的朗基努斯之槍，是由宇部市當地的宇部鋼鐵所打造而成。（圖／翻攝自社群網站X，下同）

圖文／CTWANT

日本知名動畫《新世紀福音戰士》雖然自1995年問世至今已經將近30個年頭，但在粉絲心目中有著舉足輕重的地位。新劇場版的取景地之一「山口縣宇部市」也自2021年起連續舉辦「EVA之城」的活動，今年甚至還搬出長達7公尺的「朗基努斯之槍」，吸引不少粉絲前往拍照打卡。

據了解，在原作中，朗基努斯之槍是由生命之樹的根鬚化身而成的武器，是原作中唯一能穿過AT力場的神器。在本傳故事中，朗基努斯之槍被射向天空阻止使徒攻擊，最後是直接插在月球表面上。

根據日本媒體報導指出，這隻全長7公尺的朗基努斯之槍，是由宇部市當地的宇部鋼鐵所打造而成。宇部鋼鐵社長山根久雄解釋，這個計畫是源自於一名年輕員工的建議，建議用自家的技術來鍛造出這把僅出現在動漫中的武器，之後也能活用於宇部市「EVA之城」的活動上，山根久雄在聽取建議後，便於2022年7月開始打造。

山根久雄解釋，由於朗基努斯之槍充滿弧線與螺旋的外型，在打造的過程中，真的是在螺旋的部份吃盡了苦頭，最後真的是傾盡公司頂尖的技術與熱情，才順利完成。山根久雄表示「這是我們傾注了技術和製作的。我希望更多的人可以看到，並感受到宇部鋼鐵的鑄造技術和激情，以及年輕人的挑戰精神。」

報導中也提到，這把朗基努斯之槍目前已經正式捐贈給宇部市政府，而宇部市政府則是將其安排在當地常磐公園的雕塑丘上，並於6日正式開幕。

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