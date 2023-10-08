以色列前總理響應號召！著裝加入預備役畫面曝光　誓言剷除哈瑪斯

▲以色列前總理班奈特（Naftali Bennett）加入陸軍預備役。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日對以色列發動攻擊，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）宣布進入戰時狀態，而前總理班奈特也響應國家號召，加入陸軍預備役，誓言剷除哈瑪斯。

Former Prime Minister Naftali Bennett preparing for deployment against Hamas.



He is part of the Israeli Army reserve forces pic.twitter.com/TbOpXtwXBd — Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2023

根據《福斯新聞》報導，以色列國防軍（IDF）在襲擊發生後隨即宣布徵召預備役軍人入伍，班奈特（Naftali Bennett）也在幾個小時後加入了陸軍預備役，他抵達陸軍基地和其他士兵握手致意的畫面也在社群網站上曝光。

▲▼以色列預備役士兵登記入伍。（圖／CFP）



班奈特表示，這是以色列歷史上最艱難的日子之一，而他的家人目前正躲在避難所裡，「看到哈瑪斯恐怖份子入侵以色列南部，所有以色列人都感到非常難過，這些恐怖份子的目標明顯是針對婦女、兒童和女孩，現在是剷除哈瑪斯的時候了。」

納坦雅胡7日對所有以色列公民喊話，「以色列公民們，我們在戰爭中（we are at war），這不是軍事行動，也不是局勢升級，而是戰爭。」這場衝突短時間內將使以色列人民團結支持政府，反對派已經取消反對納坦雅胡司法改革的示威抗議，聽從預備役徵召。

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