以色列前總理響應號召！著裝加入預備役畫面曝光　誓言剷除哈瑪斯

▲以色列前總理班奈特(Naftali Bennett)加入陸軍預備役。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)7日對以色列發動攻擊,以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)宣布進入戰時狀態,而前總理班奈特也響應國家號召,加入陸軍預備役,誓言剷除哈瑪斯。

Former Prime Minister Naftali Bennett preparing for deployment against Hamas.



He is part of the Israeli Army reserve forces pic.twitter.com/TbOpXtwXBd