巴西小飛機「90度側翻」墜地　撞機庫炸火球！2人當場死亡

▲ 小飛機起飛時墜毀引發大火。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西庫亞巴市（Cuiabá）發生一起悲劇，一架私人飛機起飛時因引擎故障墜地，失控撞上機庫起火，儘管2名乘客逃過一劫，飛行員和一名機場工作人員仍不幸當場死亡，警方已經展開調查，空難調查單位也正持續關注。

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Avião King Air voa de lado após decolar e entra voando de lado no Aeroporto Bom Futuro em Cuiabá



Após o impacto, o piloto faleceu e os 2 passageiros conseguiram sair mas tiveram ferimentos pic.twitter.com/q7Fa0MpY6I — AEROIN (@aero_in) October 4, 2023

Piloto morre após acidente em decolagem de avião no hangar da Bom Futuro no aeroporto em Cuiabá/MT pic.twitter.com/u60AVPLeWr — sitepowermix (@sitepowermixmt) October 4, 2023

綜合《鏡報》等外媒，這起事件4日發生於庫亞巴市，一架Beechcraft King Air渦輪螺旋槳飛機起飛時顯然有一顆引擎失去動力，影片中可見機身嚴重側翻，機翼幾乎和地面呈90度，擦撞地面斷裂，完全墜地後直直向前衝，撞進機庫並炸出火球，飛機頓時被火焰和濃煙吞沒。

從跑道上其他飛機內拍攝的畫面顯示，急救人員趕到前火勢已經失控，造成42歲飛行員巴雷托（Fernando Kawahata Barreto）當場死亡，58歲機場工作人員JJ也喪命。

2名乘客幸運逃死，分別為55歲的飛機主人雅各布夫斯基（Adelar Mateus Jacobowski）及他52歲的弟弟VRJ，據稱當飛機失控滑行時，他們奮力打開艙門跳下停機坪，奇蹟般地僅受到輕微擦傷，以直升機送醫時意識清楚。