哈瑪斯大規模突襲以色列　各國反應一次看

▲巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日朝以色列發射大量火箭彈，各國紛紛發聲。（圖／CFP）

實習記者任庭儀／編譯

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日向以色列發動大規模襲擊，以軍也出動戰機轟炸加薩報復，雙方合計造成數百人喪命。西方國家與穆斯林國家紛紛發聲，以下整理各國對此事件的反應。

●美國

《衛報》報導，美國總統拜登在聲明中表示，恐怖主義從來都是不正當的，以色列有權保衛國家和其人民。他警告，任何敵視以色列的相關政黨不要在這種情況謀利，華府對以色列的支持堅不可摧。

●法國

《路透社》報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）強烈譴責這起對以色列發動的襲擊事件。

●英國

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）表示，「英國明確譴責哈瑪斯對以色列平民的恐怖攻擊，英國將永遠支持以色列自衛的權力。」

●德國

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在社群平台X上發文表示，「今天以色列傳來可怕的消息，我們對來自加薩的火箭彈攻擊和不斷升級的暴力事件感到震驚，德國譴責哈瑪斯的襲擊行動，並支持以色列。」

●沙烏地阿拉伯

沙烏地阿拉伯外交部呼籲，「立即停止暴力。」

●埃及

埃及外交部發布聲明表示，以巴衝突將造成嚴重後果，呼籲雙方保持最大程度克制，避免讓民眾面臨更大的危險。

●伊朗

伊朗官媒《伊朗學生通訊社》（ISNA）報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的顧問薩法維（Yahya Rahim Safavi）7日向巴勒斯坦戰士表示祝賀，「我們與巴勒斯坦戰士們同在，直到巴勒斯坦和耶路撒冷獲得解放。」

●黎巴嫩真主黨

由伊朗支持的黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah）是以色列的宿敵，該組織8日朝以色列發射大量砲彈和飛彈，以聲援巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）對以色列的突襲，並稱這是向那些企圖與以色列關係正常化的國家發出的警告。