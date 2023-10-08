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以色列情報失靈遭突襲！　學者：恐因「外交和談」降戒心

▲▼以色列特拉維夫市（Tel Aviv）遭受巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）從加薩走廊發射的火箭彈攻擊。（圖／路透）

▲以色列特拉維夫市（Tel Aviv）遭受巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）從加薩走廊發射的火箭彈攻擊。（圖／路透）

文／中央社記者黃雅詩台北8日電

以色列遭哈瑪斯嚴重突襲，各界關切以色列為何預警情報失靈。軍事學者認為，以色列和沙烏地和談順利，情報組織恐因外交局面緩和降低戒心，不過哈瑪斯只是一次戰術勝利，將因國際反制失去戰爭。

伊斯蘭主義運動組織「哈瑪斯」（Hamas）昨天向以色列發射多達5000枚火箭突襲，造成以色列嚴重死傷，以色列的飛彈防禦系統「鐵穹」（Iron Dome）是否失效，以及以色列軍方情報預警系統是否失靈，引發各界討論。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲接受中央社訪問表示，從部分影片可看出，鐵穹系統仍進行攔截任務，並未失靈，主要問題是來襲火箭數量超過系統負荷能力，導致鐵穹攔截效能達「飽和」。

蘇紫雲表示，由公開資料觀察，鐵穹系統每個接戰單元由4到5組發射架組成，每一發射架約20枚飛彈，因此每一單元最高為100枚備彈，推估哈瑪斯對特定區域採取密集連續的飽和攻擊戰術，使鐵穹系統無法攔下所有火箭。

▲▼以色列的飛彈防禦系統「鐵穹」8日攔截從加薩走廊發射的飛彈。（圖／路透）

▲以色列的飛彈防禦系統「鐵穹」8日攔截從加薩走廊發射的飛彈。（圖／路透）

蘇紫雲表示，鐵穹火箭的設計專為對應大量火箭、迫擊砲等戰術武器，其配備的塔米爾（Tamir）攔截飛彈採低成本設計，單價約每枚4萬美元（126萬元台幣），運作方式主要由ELM -2084「多功能雷達」（multi-mission radar） 雷達擔任主要角色，全程導引飛彈至目標，再由飛彈本身的光電尋標器鎖定，採近炸方式摧毀來襲目標，可大幅降低攔截飛彈成本。

蘇紫雲指出，簡言之鐵穹系統偵測來襲目標後，會以數據鏈方式「遙控」個別攔截飛彈至目標，如此可省下個別飛彈安裝高價的主動雷達。

蘇紫雲表示，依公開資料顯示，以色列的相位陣列雷達系統收發單元（T/R）氮化鎵晶片是由台灣供應，為守護以色列做出貢獻，這場戰略突襲也給台灣啟示，一方面是台灣國防產業基礎完整，可發揮更大潛力，更重要是和平非僅寄望於對話或外交，更須依靠實力。

蘇紫雲說，以色列情報失靈的主因，可能是近來與沙烏地阿拉伯和談進展順利，往建交方向前進，使哈瑪斯失去最大支持來源，這使以色列情報組織降低戒心。

蘇紫雲表示，從戰術面觀察，哈瑪斯此次攻擊結合多元手段，除火箭攻擊採飽和戰術外，也應用無人機、飛行傘等突擊手段，這可由被擊毀的以色列戰車看出，在哈瑪斯武裝分子俘虜以軍車組乘員時，戰車的主砲砲衣仍未取下，可見以色列部隊遭到閃電式奇襲。

蘇紫雲說，哈瑪斯的突襲雖取得戰術成功，但將遭遇戰略失敗，特別是對以色列平民的攻擊將遭到國際社會反制，也就是「贏得戰役、輸掉戰爭」。

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