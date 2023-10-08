　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列軍方公布26人陣亡名單！　20歲正妹軍官命喪哈瑪斯手中

▲▼以色列公布7日殉職的26名軍人名單。（圖／取自以色列國防軍官網）

▲以色列軍方公布26人殉職名單，圖為42歲上校斯坦伯格（左）與18歲二等兵納格里（右）。（圖／取自以色列國防軍官網）

記者張寧倢／綜合報導

以色列國防軍（IDF）8日公布了前一天在巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）襲擊中喪生的26名殉職軍人名單，年齡大多20歲出頭，年紀最小的是18歲二兵，最長為42歲上校，其中也包含5名女官兵。IDF國際事務發言人賀克特（Richard Hecht）中校表示，不只士兵喪命，還失去了指揮官，以及許多平民。

根據美媒CNN報導，賀克特8日在記者會上表示，「以色列今早醒來迎接的將是可怕的早晨，有很多人被殺害。人們被綁架到加薩（Gaza），不只士兵，還有平民、兒童與奶奶們。」他說，「我們失去了士兵，我們失去了指揮官，我們失去了很多平民。」

▲▼以色列公布7日殉職的26名軍人名單。（圖／取自以色列國防軍官網）

▲20歲女少尉西蒙（Adar Ben Simon，左）、19歲中士莉薇（Eden Alon Levy）。（圖／取自以色列國防軍官網）

IDF在官網公布7日在加薩走廊附近與哈瑪斯戰鬥中喪生的26名軍人名單，包含5名以色列女兵，其中2人是後勤司令部救援和訓練部門的指揮官，22歲中尉摩西（Or Moses）與20歲少尉西蒙（Adar Ben Simon），另外3名女兵都只有19歲。

據《以色列時報》報導，陣亡者中年紀最長、軍階也最高的是42歲上校斯坦伯格（Jonathan Steinberg），他是第933「納哈爾」步兵旅（Nahal Brigade）的旅長，他7日在前往下屬與恐怖分子交火地點的途中遭遇恐怖分子，並在戰鬥中身亡。

▲▼以色列公布7日殉職的26名軍人名單。（圖／取自以色列國防軍官網）

▲馬赫盧夫（左）與布克里斯（右）。（圖／取自以色列國防軍官網）

另外2名殉職的重要指揮官還有，第481通信營36歲指揮官馬赫盧夫（Sahar Machluf）中校；特種偵察部隊「麥格倫」（Maglan）的26歲副指揮官布克里斯（Chen Buchris）少校。年紀最小的則是18歲的後勤司令部二兵納格里（Neria Aharon Nagir）。

ET快訊
豪宅管委會鬧雙胞！　欠款250萬「修繕停擺成廢墟」
鱷魚岸邊伏擊巨蟒「刁嘴裡撕成碎塊」！　女遊客拍下纏鬥過程
以巴衝突為何再次爆發？　一文瞭解背後百年恩怨
「0-6歲國家一起養」廣告挨罵　教育部下架道歉了
快訊／陳盈潔入獄爆「急性腎衰竭」　家屬緊急趕往醫院
快訊／劇烈水彈「發國家警報」大雷雨夜襲！　15縣市豪雨特報
快訊／超派炸雞發聲明道歉了！3點解釋傾倒疑慮
羅百吉情緒潰堤　家中連逢巨變「夜店還遭颱風毀掉」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

埃及警當街掃射「2以國遊客亡」　6月才槍殺3名以色列士兵

EVA聖器！真實版「朗基努斯之槍」現身日本宇部市　粉絲朝聖

以色列軍方公布26人陣亡名單！　20歲正妹軍官命喪哈瑪斯手中

以巴衝突為何再次爆發？　一文瞭解背後百年恩怨

哈瑪斯大規模突襲以色列　各國反應一次看

快訊／以色列遊客在埃及被槍殺！　警察隨機開槍3死1傷

巴西小飛機「90度側翻」墜地　撞機庫炸火球！2人當場死亡

以色列情報失靈遭突襲！　學者：恐因「外交和談」降戒心

以色列前總理響應號召！著裝加入預備役畫面曝光　誓言剷除哈瑪斯

以色列擊殺400武裝份子　空襲哈瑪斯情報總部9秒畫面曝光

打結哥叫賣幽默喊魔性口號　男模仿狂揉女友頭：打結！

哈瑪斯發射5千枚火箭彈襲以色列　以國認定開戰！

周潤發揭露捐215億家產真相...曝只拿零用錢XD

周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」

張晨光急抱孫交代兒「不能避孕」　感性讚他：感情方面比我好30倍

婦紅燈突失控暴衝撞6車　車頭全爛無辜騎士不治

熊熊懷孕5個月漲奶「胸部比肚子大」　可能不辦婚禮「跟老公都很懶」

日本超新奇馬桶扭蛋！　有水箱且還可沖掉便便

徐懷鈺等25年站上小巨蛋！　開場女王裝秒換衣

林俊傑笑：我下次歌寫高一點！　周深嚇傻阻止「求求了不要」

埃及警當街掃射「2以國遊客亡」　6月才槍殺3名以色列士兵

EVA聖器！真實版「朗基努斯之槍」現身日本宇部市　粉絲朝聖

以色列軍方公布26人陣亡名單！　20歲正妹軍官命喪哈瑪斯手中

以巴衝突為何再次爆發？　一文瞭解背後百年恩怨

哈瑪斯大規模突襲以色列　各國反應一次看

快訊／以色列遊客在埃及被槍殺！　警察隨機開槍3死1傷

巴西小飛機「90度側翻」墜地　撞機庫炸火球！2人當場死亡

以色列情報失靈遭突襲！　學者：恐因「外交和談」降戒心

以色列前總理響應號召！著裝加入預備役畫面曝光　誓言剷除哈瑪斯

以色列擊殺400武裝份子　空襲哈瑪斯情報總部9秒畫面曝光

「0-6歲國家一起養」廣告挨轟　教育部道歉、下架影片

林書豪國王熱身賽首秀3節砍16分　兄弟暫時還未連線

豪雨侵襲！石碇山區落2公尺巨石　碇坪路一段封閉管制

跑步突上腹痛！年輕人更容易　醫揭真相：目前沒專門治療方式

鱷魚岸邊伏擊巨蟒「刁嘴裡撕成碎塊」！女遊客拍下纏鬥過程

信義區酒吧播天后金曲「張清芳本人在旁邊」！　她驚喜：不可能

豪宅管委會鬧雙胞！　欠款250萬「修繕停擺成廢墟」

陳盈潔入獄爆「急性腎衰竭」　經紀公司證實「已由監方送醫」家屬趕往中

日本重量級跨黨派國會議員團訪台　黃偉哲親自導覽山上花園水道博物館

王正棠適時安打　富邦前5局2比0領先樂天

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

國際熱門新聞

正妹參加以色列音樂節遭綁！慘成裸屍遊街

以色列女學生被綁架　哈瑪斯擄人影片曝

女教練在健身房洗澡　遭人用iPhone偷拍

殘忍畫面曝　150貓被丟包沙漠自生自滅

以色列轟炸反擊　加薩大樓坍塌影片曝光

黎巴嫩攻擊以色列　以軍開火反擊

哈瑪斯褻瀆女屍　疑女兵扭曲慘死

哈瑪斯突襲！　心理衝擊如「以色列的911」

哈瑪斯大舉攻以色列　5大關鍵QA一次看

德正妹參加音樂祭失蹤　母錄42秒影片求救

台人北海道7傷重大車禍細節曝：1歲女嬰顏面骨折

一碗拉麵破萬日圓　日觀光悄推價格雙軌制

快訊／阿富汗強震激增至2000死

為何沒預見哈瑪斯突襲？以官員回答震驚BBC

更多熱門

相關新聞

哈瑪斯突襲以色列　各國反應一次看

哈瑪斯突襲以色列　各國反應一次看

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日向以色列發動大規模襲擊，以軍也出動戰機轟炸加薩報復，雙方合計造成數百人喪命。西方國家與穆斯林國家紛紛發聲，以下整理各國對此事件的反應。

以色列遊客被槍殺　警察隨機開槍3死1傷

以色列遊客被槍殺　警察隨機開槍3死1傷

以色列情報失靈　學者：恐因外交和談降戒心

以色列情報失靈　學者：恐因外交和談降戒心

以色列前總理「著裝加入預備役」畫面曝光

以色列前總理「著裝加入預備役」畫面曝光

以色列空襲哈瑪斯情報總部　畫面曝光

以色列空襲哈瑪斯情報總部　畫面曝光

關鍵字：

以色列巴勒斯坦哈瑪斯以巴

讀者迴響

熱門新聞

「去韓國好像沒出國」　台男1張圖網共鳴很大

「最有錢YTR」炸雞店疑亂倒廢油　Toyz現場抓包

國道車速不到20km　午後12地雷路段曝

4人房「來了2大3小」加阿嬤　櫃台傻了

陸軍4天兵滴工業醋讓快篩2條線！爽放隔離假回來慘了

台中妹住背包客棧遭性侵！起床見內褲反穿崩潰

YTR超派哥炸雞店疑偷倒廢油「店家回應了」！

快訊／詹雅雯放棄治療突失明！　帕金森氏症惡化認了「開始善終」

聖結石7年前「借貸70萬」開YouTube頻道

81萬YTR老爸腦瘤「必須二度動刀」

怎麼分辨台灣人？日本人「抓出5特色」

研究：40歲前「有8習慣」可多活20年

不是新冠、流感　國二男狂發燒原因曝

憲哥不捨牛肉麵店收攤！買下整棟樓

40歲男「戶頭剩5萬」　全場卻狂刷恭喜

更多

最夯影音

更多
打結哥叫賣幽默喊魔性口號　男模仿狂揉女友頭：打結！

打結哥叫賣幽默喊魔性口號　男模仿狂揉女友頭：打結！
哈瑪斯發射5千枚火箭彈襲以色列　以國認定開戰！

哈瑪斯發射5千枚火箭彈襲以色列　以國認定開戰！

周潤發揭露捐215億家產真相...曝只拿零用錢XD

周潤發揭露捐215億家產真相...曝只拿零用錢XD

周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」

周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」

張晨光急抱孫交代兒「不能避孕」　感性讚他：感情方面比我好30倍

張晨光急抱孫交代兒「不能避孕」　感性讚他：感情方面比我好30倍

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

最懂男人D槽的AV宅男教主一劍浣春秋駕到

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面