以色列軍方公布26人陣亡名單！　20歲正妹軍官命喪哈瑪斯手中

▲以色列軍方公布26人殉職名單，圖為42歲上校斯坦伯格（左）與18歲二等兵納格里（右）。（圖／取自以色列國防軍官網）

記者張寧倢／綜合報導

以色列國防軍（IDF）8日公布了前一天在巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）襲擊中喪生的26名殉職軍人名單，年齡大多20歲出頭，年紀最小的是18歲二兵，最長為42歲上校，其中也包含5名女官兵。IDF國際事務發言人賀克特（Richard Hecht）中校表示，不只士兵喪命，還失去了指揮官，以及許多平民。

根據美媒CNN報導，賀克特8日在記者會上表示，「以色列今早醒來迎接的將是可怕的早晨，有很多人被殺害。人們被綁架到加薩（Gaza），不只士兵，還有平民、兒童與奶奶們。」他說，「我們失去了士兵，我們失去了指揮官，我們失去了很多平民。」

▲20歲女少尉西蒙（Adar Ben Simon，左）、19歲中士莉薇（Eden Alon Levy）。（圖／取自以色列國防軍官網）

IDF在官網公布7日在加薩走廊附近與哈瑪斯戰鬥中喪生的26名軍人名單，包含5名以色列女兵，其中2人是後勤司令部救援和訓練部門的指揮官，22歲中尉摩西（Or Moses）與20歲少尉西蒙（Adar Ben Simon），另外3名女兵都只有19歲。

據《以色列時報》報導，陣亡者中年紀最長、軍階也最高的是42歲上校斯坦伯格（Jonathan Steinberg），他是第933「納哈爾」步兵旅（Nahal Brigade）的旅長，他7日在前往下屬與恐怖分子交火地點的途中遭遇恐怖分子，並在戰鬥中身亡。

▲馬赫盧夫（左）與布克里斯（右）。（圖／取自以色列國防軍官網）

另外2名殉職的重要指揮官還有，第481通信營36歲指揮官馬赫盧夫（Sahar Machluf）中校；特種偵察部隊「麥格倫」（Maglan）的26歲副指揮官布克里斯（Chen Buchris）少校。年紀最小的則是18歲的後勤司令部二兵納格里（Neria Aharon Nagir）。