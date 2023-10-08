以色列擊殺400武裝份子　空襲哈瑪斯情報總部9秒畫面曝光

▲以色列8日宣稱襲擊哈瑪斯情報總部。（圖／翻攝自X／Israeli Air Force）

記者詹雅婷／綜合外電報導

天空新聞報導，以色列空軍8日發布影片宣稱，成功襲擊伊斯蘭主義運動組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩地區的情報總部，依據這段9秒無聲畫面，推測以色列發動精準飛彈攻擊，在擊中目標之後，現場瞬間竄出大量煙霧。另據以色列國防軍發言人的說法，在以色列南部及加薩地區總計有400多名巴勒斯坦武裝份子遭擊殺。

A short while ago, IAF fighter jets struck a compound belonging to the head of the intelligence department in the Hamas terrorist organization.



The IAF is currently continuing to strike terror targets in the Gaza Strip. pic.twitter.com/uSHsXGFNzz — Israeli Air Force (@IAFsite) October 8, 2023

以色列國防軍表示，此次行動的目標鎖定的是哈瑪斯情報部門負責人的建築物，這裡被恐怖組織作為軍事設施使用，軍方仍持續在加薩地帶進行打擊。

自從哈瑪斯7日對以色列發動突襲以來，以色列持續針對哈瑪斯展開空襲反擊。依據加薩地區的巴勒斯坦衛生機構的說法，在過去24小時內，至少有313名巴勒斯坦人喪命，另有1990人受傷。以色列國防軍則表示，以色列死亡人數增至350人。

以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）8日在記者會上表示，當前首要任務是終結以色列境內社區的戰鬥，並控是加薩與以色列之間圍牆的缺口。

哈加里指出，以色列南部及加薩地區總計有400多名巴勒斯坦武裝份子遭擊殺，還有許多人被抓獲，以軍目前在境內8處地點與哈瑪斯武裝份子戰鬥中。哈瑪斯則表示，激烈戰鬥仍在持續中。

▼加薩地區的巴勒斯坦武裝份子7日朝以色列發射大量火箭彈，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯宣稱犯案。（圖／達志影像／美聯社）

▼哈瑪斯從加薩向以色列發射火箭彈。（圖／路透）