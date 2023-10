以色列擊殺400武裝份子　空襲哈瑪斯情報總部9秒畫面曝光

▲以色列8日宣稱襲擊哈瑪斯情報總部。(圖/翻攝自X/Israeli Air Force)

記者詹雅婷/綜合外電報導

天空新聞報導,以色列空軍8日發布影片宣稱,成功襲擊伊斯蘭主義運動組織「哈瑪斯」(Hamas)在加薩地區的情報總部,依據這段9秒無聲畫面,推測以色列發動精準飛彈攻擊,在擊中目標之後,現場瞬間竄出大量煙霧。另據以色列國防軍發言人的說法,在以色列南部及加薩地區總計有400多名巴勒斯坦武裝份子遭擊殺。

A short while ago, IAF fighter jets struck a compound belonging to the head of the intelligence department in the Hamas terrorist organization.



The IAF is currently continuing to strike terror targets in the Gaza Strip. pic.twitter.com/uSHsXGFNzz