哈瑪斯占領以色列軍事基地畫面曝！俘虜6女兵　2士兵當場遭擊斃

記者王佩翊／編譯

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日閃電入侵並轟炸以色列後，公開多則影片來彰顯自己的「戰績」。其中一段攻略以色列軍事基地的影片經過CNN分析與驗證後，可以顯示其真實性，而影片中至少有6名女兵遭俘擄，另有2名士兵當場被擊斃。

CNN針對哈瑪斯發布的影片進行分析後發現，有數十名哈瑪斯武裝份子帶著槍枝、手榴彈，並利用無人機投下炸彈，成功占領並控制了以色列靠近加薩走廊邊境南部城市納哈勒奧茲（Nahal Oz）的一座軍事基地。影片中至少有2名士兵遭激進份子殺害，基地內至少6名女兵被俘虜。CNN指出，相關影片都已經過驗證。

▲哈瑪斯入侵並占領以色列軍事基地。（圖／哈瑪斯）

控制加薩走廊的哈瑪斯大量剪輯了類似影片，對外彰顯其襲擊以色列的「戰績」，並試圖炫耀他們獲得巨大成功。而這些影片也讓外界得以窺探哈瑪斯的內部組織運作以及如何在7日對以色列發動攻擊。

一群哈瑪斯武裝份子先是潛入以色列與加薩走廊邊境圍欄的一扇大門，隨後逐漸接近並經過瞭望塔，直到可以看到遠處的以色列軍事基地大型通訊塔。數十名武裝份子身著深色衣物，穿過空地往軍事基地前進。

大約在同一時間，由無人機拍攝的另一視角則顯示伏擊行動的開始。3名以色列士兵站在一輛貨車附近，隨即被無人機投擲了至少2枚炸彈，其中1人身受重傷。此外，還有武裝份子朝行經間的以色列戰車投擲手榴彈。