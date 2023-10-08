　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

1夜近千隻鳥集體撞玻璃死亡！　芝加哥展場外一片「死鳥地毯」

▲▼ 近千隻鳥撞上玻璃帷幕死亡，在芝加哥博物館展出。（圖／CFP）

▲ 近千隻鳥撞上玻璃帷幕死亡，將在芝加哥博物館展出。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國芝加哥一座展覽館採玻璃帷幕設計，5日一夜之間竟有近千隻鳥集體撞上玻璃而死，數量之大40年未見，在地面上形成一片「死鳥地毯」，可能與降雨及建築設計等因素有關。

根據《天空新聞》，芝加哥麥考密克展覽中心（McCormick Place）是北美最大展覽中心，近日發生近千隻鳴禽（songbird）在夜間撞上玻璃喪命的悲劇，多到令專家震驚，因為這項數字一晚通常不超過15隻。

長年觀察該現象的威拉德（David Willard）表示，他5日上午看見一片死鳥地毯，坦言「追蹤麥考密克長達40年來，不曾看過如此大規模的事件」。鳥類專家認為，是降雨、遷徙條件及玻璃帷幕加成之下導致大量死亡。

實際上不僅是芝加哥，2014年一項研究表明，美國每年有3.65億至9.88億隻鳥因撞上窗戶而死。鳥類不知道玻璃會致命，常因反射在玻璃上的植物而朝窗戶飛。

當天喪命的鳥類共有33種964隻，比1980年代最高紀錄還多出700隻。但這並非無法避免，專家說明，其實只要把建築燈光調暗就會有顯著效果，也可在窗戶上設計鳥類容易識別的標記。

紐約市舉行911紀念儀式時，就會間歇性關閉世貿中心燈光，以防止鳥類受困。全美在候鳥遷徙期間也施行關燈計畫，而芝加哥2020年起興建的建築鳥類安全標準較嚴格，但麥考密克建於1950年代末期。

麥考密克場館一名發言人對此回應，除非工作人員或客戶、遊客有需要，否則會關閉內部燈光，但該展場整整一周來都有活動。

威拉德說道，「這是一棟古怪的建築，興建的時候沒人考慮到鳥類安全，很多建築都沒有」，由於麥考密克坐落湖邊，且常常晚上開燈，認為儘管人們口中重視鳥類夜間遷徙，實際上人類和建築對此並不友善，「令人悲傷又戲劇性」。

ET快訊
明起有感降溫　最涼冷「低溫23度」時間點曝！
以色列擊殺400武裝份子　空襲哈瑪斯情報總部9秒畫面曝光
快訊／高雄西子灣父子溺水！爸爸昏迷　4歲兒嚇壞大哭
女神三上悠亞降臨龍隊主場！　
鹿港名店爆熱湯潑客人！老闆罵老婆不會找錢　他勸和竟遭燙傷
占領以色列軍事基地畫面曝！　哈瑪斯「當場擊斃2士兵」
快訊／爆集體霸凌！23歲助理妹今照常上班　親曝受罰時感受

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巴西小飛機「90度側翻」墜地　撞機庫炸火球！2人當場死亡

以色列情報失靈遭突襲！　學者：恐因「外交和談」降戒心

以色列前總理響應號召！著裝加入預備役畫面曝光　誓言剷除哈瑪斯

以色列擊殺400武裝份子　空襲哈瑪斯情報總部9秒畫面曝光

1夜近千隻鳥集體撞玻璃死亡！　芝加哥展場外一片「死鳥地毯」

哈瑪斯占領以色列軍事基地畫面曝！俘虜6女兵　2士兵當場遭擊斃

哈瑪斯闖住宅擄人！居民帶嬰躲防空洞　海外以色列人急返國作戰

中東最強情報網失靈！以色列沒預見哈瑪斯突襲　官員這句話震驚BBC

移工「捲入攪拌機」！大馬肥料廠死亡事故　工人失足慘絞死　

以巴逾600死、3800傷！街道「屍橫遍野」慘況曝　以色列傳百人被擄

打結哥叫賣幽默喊魔性口號　男模仿狂揉女友頭：打結！

哈瑪斯發射5千枚火箭彈襲以色列　以國認定開戰！

周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」

周潤發揭露捐215億家產真相...曝只拿零用錢XD

張晨光急抱孫交代兒「不能避孕」　感性讚他：感情方面比我好30倍

婦紅燈突失控暴衝撞6車　車頭全爛無辜騎士不治

熊熊懷孕5個月漲奶「胸部比肚子大」　可能不辦婚禮「跟老公都很懶」

日本超新奇馬桶扭蛋！　有水箱且還可沖掉便便

徐懷鈺等25年站上小巨蛋！　開場女王裝秒換衣

林俊傑笑：我下次歌寫高一點！　周深嚇傻阻止「求求了不要」

巴西小飛機「90度側翻」墜地　撞機庫炸火球！2人當場死亡

以色列情報失靈遭突襲！　學者：恐因「外交和談」降戒心

以色列前總理響應號召！著裝加入預備役畫面曝光　誓言剷除哈瑪斯

以色列擊殺400武裝份子　空襲哈瑪斯情報總部9秒畫面曝光

1夜近千隻鳥集體撞玻璃死亡！　芝加哥展場外一片「死鳥地毯」

哈瑪斯占領以色列軍事基地畫面曝！俘虜6女兵　2士兵當場遭擊斃

哈瑪斯闖住宅擄人！居民帶嬰躲防空洞　海外以色列人急返國作戰

中東最強情報網失靈！以色列沒預見哈瑪斯突襲　官員這句話震驚BBC

移工「捲入攪拌機」！大馬肥料廠死亡事故　工人失足慘絞死　

以巴逾600死、3800傷！街道「屍橫遍野」慘況曝　以色列傳百人被擄

巴西小飛機「90度側翻」墜地　撞機庫炸火球！2人當場死亡

詐騙集團把粉絲當肥羊「手段曝」！沈文程氣炸發文

糖份易讓身體老化　4個小撇步輕鬆幫身體「去糖」

摸路邊鬆獅犬...婦人遭狠咬「手捧滿臉血」癱地大哭　驚悚畫面曝

吃得到生巧克力、酥菠蘿！　超罪惡「榛果厚巧克力生乳捲」來了

氣候變遷劇烈　中部營建業龍頭搶先布局2大建築認證

安洗瑩感覺膝蓋有東西撕裂　冒重傷風險摘金「不退賽原因曝」

北市河濱「野花系花海」來了！4萬盆草花超壯觀　美到11月中

以色列情報失靈遭突襲！　學者：恐因「外交和談」降戒心

車銀優師弟首次來台！給記者看手相　聽到「會結婚」笑開：謝謝

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

國際熱門新聞

正妹參加以色列音樂節遭綁！慘成裸屍遊街

以色列女學生被綁架　哈瑪斯擄人影片曝

女教練在健身房洗澡　遭人用iPhone偷拍

以色列轟炸反擊　加薩大樓坍塌影片曝光

殘忍畫面曝　150貓被丟包沙漠自生自滅

哈瑪斯褻瀆女屍　疑女兵扭曲慘死

黎巴嫩攻擊以色列　以軍開火反擊

哈瑪斯突襲！　心理衝擊如「以色列的911」

一碗拉麵破萬日圓　日觀光悄推價格雙軌制

德正妹參加音樂祭失蹤　母錄42秒影片求救

台人北海道7傷重大車禍細節曝：1歲女嬰顏面骨折

快訊／阿富汗強震激增至2000死

哈瑪斯大舉攻以色列　5大關鍵QA一次看

以軍報復空襲！記者連線一半「導彈掉身後」

更多熱門

相關新聞

美前防長：以色列「情報失誤」釀慘劇

美前防長：以色列「情報失誤」釀慘劇

針對以色列遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」襲擊，美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）表示，這顯然是情報失誤所導致，而且可能會產生連鎖反應。

聲援以色列　世界地標點亮藍白燈光

聲援以色列　世界地標點亮藍白燈光

女兒遭槍殺！母才發文悼念竟離奇亡

女兒遭槍殺！母才發文悼念竟離奇亡

老翁全勤42年退休禮超寒酸　網豪捐190萬

老翁全勤42年退休禮超寒酸　網豪捐190萬

115腐屍集體飄臭　殯儀館出現可怕一幕

115腐屍集體飄臭　殯儀館出現可怕一幕

關鍵字：

北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

「最有錢YTR」炸雞店疑亂倒廢油　Toyz現場抓包

「去韓國好像沒出國」　台男1張圖網共鳴很大

國道車速不到20km　午後12地雷路段曝

4人房「來了2大3小」加阿嬤　櫃台傻了

台中妹住背包客棧遭性侵！起床見內褲反穿崩潰

陸軍4天兵滴工業醋讓快篩2條線！爽放隔離假回來慘了

YTR超派哥炸雞店疑偷倒廢油「店家回應了」！

快訊／詹雅雯放棄治療突失明！　帕金森氏症惡化認了「開始善終」

聖結石7年前「借貸70萬」開YouTube頻道

81萬YTR老爸腦瘤「必須二度動刀」

研究：40歲前「有8習慣」可多活20年

怎麼分辨台灣人？日本人「抓出5特色」

不是新冠、流感　國二男狂發燒原因曝

憲哥不捨牛肉麵店收攤！買下整棟樓

40歲男「戶頭剩5萬」　全場卻狂刷恭喜

更多

最夯影音

更多
打結哥叫賣幽默喊魔性口號　男模仿狂揉女友頭：打結！

打結哥叫賣幽默喊魔性口號　男模仿狂揉女友頭：打結！
哈瑪斯發射5千枚火箭彈襲以色列　以國認定開戰！

哈瑪斯發射5千枚火箭彈襲以色列　以國認定開戰！

周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」

周潤發談裸捐215億笑：我賺很辛苦　曝只拿零用錢「借錢別找我！」

周潤發揭露捐215億家產真相...曝只拿零用錢XD

周潤發揭露捐215億家產真相...曝只拿零用錢XD

張晨光急抱孫交代兒「不能避孕」　感性讚他：感情方面比我好30倍

張晨光急抱孫交代兒「不能避孕」　感性讚他：感情方面比我好30倍

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

最懂男人D槽的AV宅男教主一劍浣春秋駕到

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面