1夜近千隻鳥集體撞玻璃死亡！　芝加哥展場外一片「死鳥地毯」

▲ 近千隻鳥撞上玻璃帷幕死亡，將在芝加哥博物館展出。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國芝加哥一座展覽館採玻璃帷幕設計，5日一夜之間竟有近千隻鳥集體撞上玻璃而死，數量之大40年未見，在地面上形成一片「死鳥地毯」，可能與降雨及建築設計等因素有關。

根據《天空新聞》，芝加哥麥考密克展覽中心（McCormick Place）是北美最大展覽中心，近日發生近千隻鳴禽（songbird）在夜間撞上玻璃喪命的悲劇，多到令專家震驚，因為這項數字一晚通常不超過15隻。

長年觀察該現象的威拉德（David Willard）表示，他5日上午看見一片死鳥地毯，坦言「追蹤麥考密克長達40年來，不曾看過如此大規模的事件」。鳥類專家認為，是降雨、遷徙條件及玻璃帷幕加成之下導致大量死亡。

實際上不僅是芝加哥，2014年一項研究表明，美國每年有3.65億至9.88億隻鳥因撞上窗戶而死。鳥類不知道玻璃會致命，常因反射在玻璃上的植物而朝窗戶飛。

當天喪命的鳥類共有33種964隻，比1980年代最高紀錄還多出700隻。但這並非無法避免，專家說明，其實只要把建築燈光調暗就會有顯著效果，也可在窗戶上設計鳥類容易識別的標記。

紐約市舉行911紀念儀式時，就會間歇性關閉世貿中心燈光，以防止鳥類受困。全美在候鳥遷徙期間也施行關燈計畫，而芝加哥2020年起興建的建築鳥類安全標準較嚴格，但麥考密克建於1950年代末期。

麥考密克場館一名發言人對此回應，除非工作人員或客戶、遊客有需要，否則會關閉內部燈光，但該展場整整一周來都有活動。

威拉德說道，「這是一棟古怪的建築，興建的時候沒人考慮到鳥類安全，很多建築都沒有」，由於麥考密克坐落湖邊，且常常晚上開燈，認為儘管人們口中重視鳥類夜間遷徙，實際上人類和建築對此並不友善，「令人悲傷又戲劇性」。