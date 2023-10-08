移工「捲入攪拌機」！大馬肥料廠死亡事故　工人失足慘絞死　

▲消防人員試圖從大型攪拌機中救出受困男子。（圖／取自中國報）



記者王佩翊／編譯

馬來西亞雪蘭莪州一間肥料廠8日上午傳出死亡工安事故，一名孟加拉籍的工人在使用大型機具時，不慎跌進巨大的攪拌機中，當場被機器捲入。警消獲報後，雖第一時間趕往現場將其救出，但工人被移出機具時已經明顯死亡。

根據《中國報》報導，孟加拉籍的移工斯夫索德長期在雪蘭莪州巴生北港蘇丹蘇萊曼鎮的一間肥料工廠工作。8日上午11時27分，他一如往常使用攪拌機進行日常作業，然而卻不慎失足，從攪拌機的上方開口跌入。

▲消防人員將工人移出後，男子已明顯死亡。（圖／取自中國報）

斯夫索德當場被捲入機器內部，並遭活活絞死。消防人員指出，獲報後隨即派遣6名消防救難人員到場進行救援，然而當眾人合力將受困男子移出機器後，男子已經明顯死亡，因此消防人員也直接將遺體交由警方處理。

事實上，日本也曾發生多起類似案件，埼玉縣一間回收廠8月有工人使用廠內的破碎機進行廢棄塑膠碾碎作業時，下半身不小心捲入全長4公尺的機器內，當場死亡。而廣島縣一間廢棄物處理場1月則有工人在使用輸送帶將廢材送進破碎機碾碎時，不慎失足，在輸送帶上跌倒，被捲入破碎機內死亡，且由於屍體被輾碎，警方甚至一度無法辨認死者身分。