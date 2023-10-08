以巴逾600死、3800傷！街道「屍橫遍野」慘況曝　以色列傳百人被擄

▲加薩走廊加薩市（Gaza City）遭以色列空襲。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日清晨向以色列城鎮發射數千枚火箭彈，以色列派出戰機空襲加薩地區並宣布進入戰爭狀態。以色列駐美國大使館表示，至少300名以色列人死亡。巴勒斯坦則有313名平民死亡。以巴兩地合計逾650死、3800傷，外媒也拍到當地屍橫遍野的景象。

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根據BBC報導，以色列駐美國大使館在X（舊稱推特）發文表示，至少300人死亡、1800多人受傷、100人被劫持為人質，但以色列政府尚未證實被綁架的人數。華爾街日報則引述以色列當局指出，約300名以色列人被確認死亡，其中大部分是平民，另有1864人受傷。

▲以色列遭激進組織哈瑪斯攻擊，平民橫死街頭。（圖／路透）

另據美聯社報導，巴勒斯坦衛生部表示，加薩地區遇襲已導致313名平民死亡，其中包含20名兒童，將近2000人受傷。綜合以上數據，以色列與巴勒斯坦合計死亡人數已經超過600人。路透社稱，這是以色列近50年來最致命的暴力衝突，以色列總理納坦雅胡7日表示，「我們將對這邪惡的一天進行強力報復。」

▲▼哈瑪斯突襲以色列，街道上倒著許多遺體。（圖／路透）

路透社指出，以色列南部靠近加薩地區的斯德洛特（Sderot）地區，平民的遺體橫屍街道上，周圍都是碎玻璃，一男一女的遺體就倒在汽車前座上。加薩地區的情況也不樂觀，死傷者被送往已破敗不堪、人滿為患的醫院，醫療用品與設備嚴重短缺。