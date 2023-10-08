以巴衝突為何再次爆發？　一文瞭解背後百年恩怨

▲加薩地區遭以色列空襲後的情況。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日向以色列發射大量飛彈導致數百死傷，數字仍在攀升中。這是以色列與巴勒斯坦近幾年來規模最大的一次衝突，以下整理以巴背後橫跨百年的恩怨始末、為何衝突再度爆發，及對以、阿和平進程造成的影響。

以、巴百年恩怨

第一次世界大戰結束後，巴勒斯坦成為戰勝國英國的託管地，當時這塊土地上大部分住著巴勒斯坦阿拉伯人，只有少部分猶太人。猶太人認為，這是他們民族的起源之地，巴勒斯坦人則主張他們擁有這塊土地，雙方各說各話。時任英國外長貝爾福（Arthur Balfour）因同情猶太人的遭遇，決定支持猶太復國主義運動，讓猶太人在巴勒斯坦建立屬於他們的「民族家園」，拉開這場百年恩怨的序幕。

第二次世界大戰結束後，聯合國通過《1947年聯合國分治方案》，將巴勒斯坦地區分為兩個國家，由猶太人與巴勒斯坦人分別佔據55%和45％的領土，耶路撒冷則由聯合國統一管理，然而巴勒斯坦方拒絕執行該法案。由於無法解決以巴之間的分歧，英國政府決定從巴勒斯坦託管地脫身，猶太人隨後於1948年宣布以色列建國。

▲加薩走廊近年來多次爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

之後以色列與阿拉伯國家接連發生數場戰爭，70萬巴勒斯坦阿拉伯人被驅逐或逃離家園，成為巴勒斯坦難民，阿拉伯人將此次流亡稱為「大災難」（النكبة‎，Al Nakba）。此後，以色列佔領約旦河西岸地區，稱耶路撒冷為其首都，利用戰爭強佔土地建立猶太人屯墾區。這些屯墾區通常為水源發源地，或控制主要交通幹道，以此要挾、監控巴勒斯坦人的一舉一動直到現在。

哈瑪斯突襲

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」稱，7日向以色列發射至少5000枚火箭彈，並秘密派遣武裝人員潛入以色列境內展開軍事行動，造成數百人身亡。據CNN報導，以色列情報局以色列情報及特殊使命局（Mossad）事先未收到任何警報，哈瑪斯此次軍事行動讓他們措手不及。哈瑪斯目前已經控制加薩走廊至少3處以色列屯墾區，這是他們自2007年掌管加薩走廊以來，首次佔據主導位置。



分析人士指出，與雙方近期在「阿克薩清真寺」（Al-Aqsa Mosque）以及約旦河西岸地區的緊張情勢有關。哈瑪斯在聲明中聲稱，以色列「褻瀆」阿克薩清真寺、殺害巴勒斯坦平民，哈瑪斯要讓敵人明白不追究責任的時代已經結束。

▲圖為阿克薩清真寺其中一部分的「圓頂清真寺」 。（圖／路透）



對以、阿和平進程造成的影響

《彭博社》報導，此次衝突正值以色列與阿拉伯國家和平協議期間，美國近年來大力推動沙烏地阿拉伯與以色列關係正常化，讓一直以來處在沙國保護下的哈瑪斯意識到危險，因此本次軍事行動似乎也在提醒阿拉伯國家與以色列保持距離，在短期內勢必會影響以阿關係正常化的進展，且有可能將其他阿拉伯國家捲入衝突。

目前埃及、沙烏地阿拉伯皆發布聲明，以巴緊張情勢恐造成嚴重後果，呼籲雙方立即停止行動，避免讓平民處於危險中。另一方面，黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah）8日朝以色列發射大量砲彈和飛彈，以聲援哈瑪斯對以色列的突襲。

▼在黎巴嫩南部，以色列占領的舍巴農場地區有煙霧冒出。（圖／路透）