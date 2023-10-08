突襲以色列「開戰目的」曝光　哈瑪斯軍事部隊：保衛聖地

記者詹雅婷／綜合報導

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」7日突襲以色列，其軍事分支「卡薩姆旅」宣稱這是保衛阿克薩清真寺（Al Aqsa Mosque）的行動，挑起穆斯林與猶太教徒之間的聖地保衛戰。

▲圖為阿克薩清真寺其中一部分的「圓頂清真寺」 。（圖／路透）

紐約時報報導，阿克薩清真寺位於耶路撒冷舊城，是伊斯蘭教第三大聖地，穆斯林把這裡稱為「崇高聖所」（Haram al-Sharif），依據伊斯蘭典籍，先知穆罕默德（Prophet Muhammad）從麥加夜行至清真寺做禮拜升天。猶太人則把此處尊稱為聖殿山（Temple Mount），因為這裡是兩座遭摧毀古代聖所的所在地。

換句話說，這裡既是伊斯蘭教也是猶太教聖地，長期以來成為巴勒斯坦與以色列之間的衝突點。

在1967年阿拉伯以色列戰爭中，以色列占領併吞東耶路撒冷及舊城區，範圍涵蓋該遺址，但大多數國家都認為是占領領土。依據一項維持現狀的協議，清真寺由約旦控制的信託基金Waqf管理，不過治安權由以色列控制。

以色列安全部隊一直駐紮在當地，猶太教徒與基督徒可參訪，但多年來為了防止衝突發生，信徒被禁止在當地祈禱。不過最近以色列警方悄悄允許猶太教徒在此處祈禱，哈瑪斯7日的聲明把猶太教徒的行為形容成「侵略」，還說這狀況在過去這幾天達到巔峰。

阿克薩清真寺一直以來都是爭議爆發點。2000年，時任以色列反對派領袖夏隆（Ariel Sharon）訪問此處，爆發長達數年的第二次巴勒斯坦起義（second Palestinian intifada）。